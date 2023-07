Según Faustino Asprilla, la llegada de James Rodríguez a Nacional habría sido posible gracias a que el cucuteño se encuentra actualmente como agente libre. Archivo.

La eventual llegada de Radamel Falcao García ilusionó de gran manera a todos hinchas embajadores. Según el presidente de la institución, Gustavo Serpa, el club le presentó una oferta al samario que al final no terminó convenciéndolo, por lo que este anhelado sueño para los seguidores albiazules solo se quedó en eso, en un sueño frustrado.

“La oferta que @MillosFCoficial pudo hacerle a @FALCAO es mucho menor a lo que el jugador percibe hoy en día. Las dos partes alcanzaron a ilusionarse pero es económicamente imposible. Las dos partes hicieron un buen intento. No habrá contra oferta”, escribió el periodista Antonio Casale respecto al tema.

Ahora bien, si llegado el caso Millonarios anunciaba este fichaje, Atlético Nacional no se iba a quedar atrás, pues tal y como lo reveló Faustino el Tino Asprilla, los verdolagas estarían pensando en romper el mercado de fichajes con la incorporación del 10 de la selección Colombia James David Rodríguez.

Tino Asprilla reveló fichaje bomba de Atlético Nacional si Millonarios llegaba a confirmar a Falcao García. / Video @ESPNFutbolCol

“¿Usted sabe que si Falcao hubiera venido a Millonarios Nacional iba a traer a otra mega estrella?”, dijo el Tino en el programa de ESPN, F360 a Antonio Casale, conductor. Rápidamente varios de los panelistas del magacín empezaron a preguntar cuál era esa famosa estrella que los verdolagas pensaron traer.

“¿Cuál es esa mega estrella?”, le preguntaron al Tino, a lo que el tulueño respondió: “James Rodríguez”. Esta chiva informativa del exdelantero de la selección Colombia generó un extenso debate entre varios de los panelistas del programa, quienes estuvieron de acuerdo indicando que la operación James a Nacional bien hubiese sido posible.

El segundo semestre de 2023 en la Liga BetPlay pintaba como uno de los mejores de la historia en cuanto a fichajes se refiere. Sin embargo, las pretensiones económicas de Radamel Falcao García no permitieron su llegada a Millonarios, por lo que ahora Atlético Nacional ya habría dejado de pisar el acelerador y estaría pendiente de un fichaje mucho más terrenal.

Gustavo Serpa explicó por qué se cayó la negociación

En días pasados el presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, se refirió a la posibilidad de fichar al goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García. En la mañana del viernes 7 de julio de 2023 en el programa Mañanas Blu, Serpa habló de los detalles de la reunión que tuvo con el futbolista en Madrid, España. Inicialmente, Falcao se ilusionó, pero luego de analizar la oferta, desistió.

“Desafortunadamente no fue posible concretar nuestro sueño, aunque nos ilusionamos, pues no se dio (...) Tenía ilusión de que eso pudiera pasar, pero las condiciones eran difíciles”, sostuvo el mayor accionista del cuadro embajador.

De esta manera, Serpa explicó que las condiciones de vida del deportista no le permitieron viajar a Bogotá. “Falcao es un jugador de talla mundial, de niveles de ingresos acordes a ese nivel y unas circunstancias familiares particulares que no permitieron que se diera”, manifestó.

Presidente de Millonarios confirmó que se cayó la negociación con Falcao. Foto: Millonarios FC.

Inicialmente, el samario se mostró conforme con la propuesta, pero 24 horas después lo llamó para confirmarle que no llegaría a Millonarios y le comentó que era un poco de todo. “Tiene cuatro hijos más, su esposa va a tener un parto, tiene unos ingresos altos y con un contrato aún”.

“Lo que me explicó es que el conjunto de todos esos factores (...) Le presentamos una oferta económica. Esto es muy sencillo, él se ilusionó con el proyecto y lo que dijimos que estábamos haciendo, me dijo déjame pensarlo y me contó que habló con su esposa y le interesó. La revisó y me dijo que con todas las circunstancias aseguró que no era conveniente en este momento”, concluyó Gustavo Serpa en la entrevista.