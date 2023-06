Jenn Muriel sorprendió con importante revelación: “Estoy superenamorada”

Jenn Muriel reveló en Instagram que está "superenamorada". / Imagen @jennmuriel

Parece que a Jenn Muriel la soltería le ha sentado mucho mejor de lo que varios fans de Yeferson Cossio podrían llegar a pensar.

La modelo antioqueña se ha dejado ver en redes sociales muy comprometida con sus proyectos personales y deslumbrando con su despampanante figura que sin lugar a duda pone a suspirar a más de uno.

La modelo recientemente usó la famosa cajita de preguntas en Instagram para responder varios interrogantes de sus fans. En dicha dinámica Muriel puso “Que supones de mi…”, texto que dio pie para que un seguidor argentino le tirara una cascarita a la antioqueña para saber sobre su actual estado sentimental.

“Por tu mirada supongo que estás enamorada me salió con rima y todo fan desde Argentina saludos”, escribió el seguidor, quien pretendió averiguar sobre la vida personal de la modelo, de quien se ha especulado que ha tenido encuentros con su expareja, Yeferson Cossio.

Con este video Jenn Muriel sorprendió a seguidor confirmando de quién está enamorada. / Video @jennmuriel

Tras esta afirmación, Jenn Muriel no dudó en gambetear lo que le dijo el fan, y muy a su estilo, respondió con creatividad: “Bueno, pues que bonito que a través de mis ojos logres verlo, porque sí. Estoy superenamorada de mí misma y enamorada de la vida”.

Cabe señalar que la relación de Yeferson Cossio y Jenn Muriel fue una de las más queridas por los usuarios de redes sociales en Colombia, por lo que sorprendió cuando se hizo público que habían terminado el noviazgo, que duró más de diez años y que marcó tanto al creador de contenido como a la modelo.

Aunque ahora a Cossio se le ve muy feliz con su nueva novia, no se conocían muchos detalles sobre la ruptura, por lo que Jenn Muriel últimamente ha sido abordada por varios espacios digitales para indagar sobre los motivos reales que habrían generado esta mediática ruptura, puesto que muchos rumores apuntan a que el antioqueño le fue infiel a la modelo.

Jenn Muriel reveló detalles de su ruptura con Yeferson Cossio

En una entrevista con el creador de contenido Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, conocido en internet como La Divaza, Jenn Muriel que contó detalles que no se conocían sobre las razones que llevó a la pareja a terminar la relación luego de que se conociera un video en el que Yeferson Cossio salía besando a otra mujer.

Jenn Muriel comenzó hablando sobre su presente y aseguró que no ha tenido otras relaciones, pues quiere estar sola y tener un momento para crecer en varios aspecto entre los que se encuentran, por ejemplo, su trabajo, por lo que se ha dedicado a desarrollar su parte profesional.

Jenn Muriel aseguró que no ha tenido otras relaciones, pues quiere estar sola y tener un momento para crecer en varios aspecto entre los que se encuentran, por ejemplo, su trabajo, por lo que se ha dedicado a desarrollar su parte profesional. Foto: Instagram @jennmuriel

“Me he dado el permiso de estar sola porque igual fueron diez años en una relación, entonces como que en este momento siento que necesito ese momento para mí, entonces estoy trabajando mucho en mí, creciendo profesionalmente, probando nuevas cosas”.

También, explicó lo que sucedió cuando se conoció el video en el que Cossio besó a otra mujer, pues, según la modelo y creadora de contenido, no estaban en su mejor momento, pero sí mantenían la relación, por lo que, aunque para Yeferson Cossio no fue tomado como una infidelidad, a ella sí le dolió verlo con otra mujer.

“El escándalo fue que él estaba besándose con otra persona, estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero eran diez años entonces a mí sí me llegó”, terminó explicando la modelo.