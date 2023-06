Claudia Bahamón contó por qué no prueba los platos de ‘MasterChef Celebrity’

Las palabras de la también modelo dejaron con la boca abierta a muchos | Foto: Colprensa

La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se estrenó el 29 de mayo y, aunque no ha tenido la audiencia que se esperaba, sus integrantes (presentadora, jurados y concursantes) suelen ser noticia por las revelaciones que hacen del programa. Tal y como sucedió con Claudia Bahamón el 15 de junio de 2023, cuando hizo una particular confesión.

Resulta que la conductora del reality show reveló los motivos que la han llevado a no probar los platos hechos por los participantes. Como era de esperarse, sus palabras causaron asombro entre sus seguidores y los del formato de cocina del canal RCN.

De acuerdo con lo expuesto por Claudia Bahamón, hay cuatro razones que le han impedido degustar la mayoría de recetas que se han hecho en ‘MasterChef Celebrity’ durante las siete temporadas en las cuales ha estado (2015 - 2016 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023).

Las reacciones a esta revelación no se hicieron esperar y mientras algunos compartieron su postura, también hubo quienes la cuestionaron | Foto: Instagram @claudiabahamon

El primer argumento que entregó la huilense es que su labor en el programa no es la de calificar u opinar sobre las preparaciones, sino la de presentar y servir como puente entre participantes y jurados (Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría).

No obstante, advirtió que ha habido algunos momentos en los cuales los chefs le llaman para que pruebe algún platillo y eso hace que ella entienda mejor las críticas hechas por estos expertos.

Claudia Bahamón también manifestó que es “pésima actriz”, por lo que su reacción al probar los platos podría predisponer a los concursantes o a los cocineros, ya sea porque le haya gustado o no.

Chris Carpentier es uno de los chefs que más suele llamar a Bahamón para que pruebe las recetas | Foto: Instagram @claudiabahamon

La otra razón que entregó la presentadora para no comer en ‘MasterChef Celebrity’ fue la que más sorprendió, pues señaló que la mayoría de preparaciones del programa no se le antojan.

“Si voy a las estaciones mientras ellos cocinan y me piden probar, lo hago y doy mi opinión, pero siempre les dejo claro que el jurado es quien tiene la última palabra”, explicó la mujer de 44 años sobre su último argumento.

¿Qué pasa con la comida que sobra de ‘MasterChef’?

Liss Pereira, una de las comediantes que hizo parte de la cocina en 2021, aseguró que, en el canal, tal y como en su propia casa, hay un sistema de compostaje para no tirar la comida a la basura sino aprovecharla en otros procesos.

Según lo que manifestó la afamada humorista y esposa de Ricardo Quevedo, el procedimiento tiene como objetivo que todos los materiales orgánicos vuelvan al lugar del que vinieron: la tierra.

“El compostaje es un proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica para la obtención de compost, que no es otra cosa que un tipo de abono natural para la tierra y los suelos destinados al cultivo y la agricultura en general”, explica el portal Oxfam Intermón.

Aunque Liss fue una de las concursantes más aplaudidas de aquella edición, fue Carla Giraldo quien se coronó como ganadora | Foto: Instagram @lisspereira

Liss Pereira también manifestó que se trata de “un círculo perfecto” en el cual se saca la comida de la tierra para ser utilizada en el consumo y lo que sobra es regresado para tener productos nuevos.

Este proceso, de acuerdo con expertos, es de gran ayuda para los productores agrícolas, por lo que la comediante invitó a los televidentes a enterarse más acerca del tema.

“Si ustedes quieren empezar a hacer compostaje en su casa, empezar a reciclar diferente, empezar a informarse más, siempre hay mucha información para absorber, pero también pueden acudir a personas u organizaciones que se encargan de hacer esto por usted, como el Banco Mundial de Alimentos (...) Yo no sé a ustedes, pero en mi familia me enseñaron que la comida no se bota y ‘MasterChef’ no es la excepción”, concluyó la también locutora en aquella ocasión.