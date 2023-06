Jenn Muriel reveló inéditos detalles de su ruptura con Yeferson Cossio: “Guardábamos la esperanza”

Yeferson Cossio y Jenn Muriel quedaron como buenos amigos, pues tras romper han tenido cariñosos detalles el uno con el otro | Foto: Instagram @jennmuriel

Tras un año de haber terminado su relación con Yeferson Cossio, la influenciadora Jenn Muriel se pronunció sobre la ruptura que tanta controversia generó entre sus seguidores.

Lo hizo en medio de una entrevista que brindó al youtuber conocido como ‘la Divaza’, quien buscó en su conversación el momento pertinente para indagar en el tema.

Fue entonces cuando la también modelo expuso que intentó en varias ocasiones salvar su noviazgo de 10 años, pero el creador de contenido cometió errores que quitaron valor a dicho esfuerzo. Por ejemplo, recordó cuando él protagonizó un video besando a otra mujer en plena reconciliación.

Tras conocer la ruptura, seguidores de ambos lo lamentaron porque parecían ser una pareja muy estable | Foto: Instagram Yeferson Cossio

“Estábamos juntos, no en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero eran diez años [...] No se podía arreglar (la relación) porque entendí que definitivamente ambos queríamos cosas diferentes e intentábamos forzar las cosas”, expresó Jenn Muriel.

‘La Divaza’ también le preguntó a la influenciadora sobre cómo se enteró que Yeferson Cossio tenía una nueva novia.

“Yo me di cuenta por redes y no sentí nada, o sea, la gente dice que superé la relación de 10 años rápido porque la gente no sabe lo que hubo detrás. Fue un proceso bastante largo y cuando salió a la luz todo lo que sucedió con ese escándalo terrible veníamos mal, pero seguíamos intentándolo y guardábamos la esperanza de que lo podíamos intentar. Ya estaba demasiada dañada la relación”, agregó.

Muriel no ha sido vinculada sentimentalmente con nadie, al menos por ahora | Foto tomada de Instagram @YefersonCossio

Muriel señaló que no conoce a Carolina Gómez, la nueva compañera de vida de Cossio, y también mencionó que fue hasta hace muy poco que se enteró de la noticia.

“Todo el mundo merece ser feliz. De la novia nueva no sé nada, de verdad no la conozco en persona. Hasta hace poquito fue que me llegó el chisme”, dijo, tras quitarse la chaqueta por el calor que comenzó a sentir en el momento.

Por último, Jenn Muriel reiteró que ambos querían cosas muy diferentes y por eso, tras varios intentos, separaron sus caminos.

Estas fueron algunas de las palabras que Muriel entregó sobre su antigua relación | Video: Instagram

¿A qué infidelidad hizo referencia Jenn Muriel?

A pesar de que no entregó nombres en su charla con ‘la Divaza’, el escándalo protagonizado por Yeferson Cossio al cual habría hecho referencia la joven, sería el que se generó tras conocerce un video del paisa besando a Aída Victoria Merlano.

De hecho, en una entrevista que la propia Merlano entregó hace algunos meses a ‘Dímelo King’, ella misma dejó saber que su acercamiento con Cossio fue más allá de unos simples besos.

Según la barranquillera, antes de involucrarse en una relación amorosa ambos eran muy buenos amigos, tanto que el antioqueño fue quien se encargó de ayudarle a recuperar su cuenta de Instagram cuando ella la perdió.

Esta fue la imagen de Merlano y Cossio que desató toda una polémica en redes

“Nosotros éramos amigos, yo hice un video hablando sobre un tema cuando él se puso los implantes. Todo el mundo estaba hablando de que se puso los senos y decían que era un imbécil y un idiota, pero me pareció un tipo tan inteligente porque yo sí me pillé cuál era el marketing detrás. Yo hice el video hablando de cuál era su estrategia y develando cifras, hice un análisis full y quedó increíble”, contó.

A renglón seguido, Aída Victoria Merlano relató que, por medio de la virtualidad, ella y Yeferson Cossio cultivaron una gran amistad durante nueve meses y fue gracias a un evento al cual les invitaron que lograron conocerse.

“No era un plan coqueteo, era un plan de: ‘Yo sé que, si algún día nos vemos, nos vamos a caer muy bien’. Él me apoyó mucho en tema de redes cuando yo perdí mi cuenta y él fue quien me la recuperó. Siempre nos llevamos muy bien (…) A mí siempre me pareció muy guapo y cuando se cortó el pelo quedó más guapo todavía”, concluyó en aquella ocasión.