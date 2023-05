Matías Mier, el ex de Melissa Martínez, y su nueva novia Valentina Rendón publicaron video besándose y no se los perdonaron en redes: “Que el karma no le llegue tan rápido”

Matías Mier y su nueva novia Valentina Rendón. Instagram @valentina.rendon7

El futbolista uruguayo Matías Mier hace ocho meses hizo público su separación con la periodista Martínez. Sin embargo, el deportista había dado pista de tener una nueva relación sentimental, y los rumores terminaron al hacerlo oficial a través de sus redes sociales.

En una publicación de Instagram la periodista bogotana Valentina Rendón mostró la celebración de cumpleaños número 25 junto al jugador del Bhayangkara de la Primera División de Indonesia, con varios de sus amigos y familiares.

“Un cumpleaños con salud, familia, amigos y mucho vallenato. Gracias a todos por hacer de mi día una maravillosa celebración”, escribió la comunicadora.

La pareja además de publicar una imagen juntos, también se ven enamorados por el video donde aparecen dándose un beso en la boca. Luego el futbolista uruguayo la tomó de su cara y le dio otro beso en la frente. Se conoció que en la fiesta estuvo interpretando el cantante Cristian Better, ex participante del programa ‘La descarga’, de Caracol Televisión.

De igual manera, exjugador de Santa Fe publicó en sus historias una imagen de Rendón observando un pastel de cumpleaños, junto con la frase: “Feliz cumpleaños, mi baby”.

Los internautas de inmediato reaccionaron, algunas personas los apoyan y otros los critican: “que el karma no le llegue tan rápido... porque destruir un hogar es lo más duro que uno puede pagar”, todo en esta vida se regresa y todo se paga”; “muy bonita esperemos que no te haga lo mismo que le hizo a Melissa”; “Que el karma no le llegue tan rápido... Por qué destruir un hogar es lo más duro que uno puede pagar”, “Está querido el papá de la niña”; “Lo más importante. Es que irradian paz, tranquilidad y felicidad. Y eso es lo que cuenta. Vivan, disfruten, gocen esta relación”: fueron algunos de los mensajes ante la publicación.

Matías y Valentina no habían revelado hasta entonces que eran pareja, a pesar de que en sus redes sociales compartieron fotos con los mismos paisajes y ubicaciones. Pero los famosos cansados de mantener oculto su noviazgo, decidieron compartir su primera fotografía juntos.

Desde meses atrás se especulaba que el futbolista Matías Mier ya había reemplazado a la presentadora de ESPN Melissa Martínez, quien fue su compañera sentimental por cinco años.

Matias Mier rompió su silencio y habló de su vida después de Melissa Martínez

Durante una entrevista concedida al diario Ovación de Uruguay, Mier abordó principalmente lo referido a su nueva vida en Indonesia, donde juega para el equipo Bhayangkara Football Club. Cabe recordar que el 15 de enero, el exjugador de Junior de Barranquilla, La Equidad, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se despidió de Colombia con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que agradeció por los seis años que pasó en el país.

Mier contó a la fuente que se siente muy feliz en esta nueva etapa de su carrera, ahora acompañado de su nueva pareja Valentina Rendón. También reconoció que su estancia en Colombia no pasaba por su mejor momento en los últimos meses por lo que él llamó “cosas extrafutbolisticas”:

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”

Si bien el futbolista no dio detalles de a qué se refería con las “cosas extrafutbolísticas” que motivaron su salida de Colombia, en las redes sociales no tardaron en manifestarse los usuarios sobre el tema, manifestando que su ruptura con Melissa Martínez en septiembre de 2022 y el hecho de que esta se desarrollara de manera pública fueron claves en su decisión de cambiar de aires.