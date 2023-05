James Rodríguez confesó que no se arrepiente de las decisiones en su carrera futbolística

El jugador de la selección Colombia espera estar en las eliminatorias. Imagen: @NoticiasRCN/Twitter

El jugador colombiano James Rodríguez concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN, en la que dio varios detalles de su vida, se refirió a su futuro y lo que viene para la selección Colombia, que comenzará su camino en las eliminatorias a la copa del mundo de 2026 en septiembre ante Venezuela.

El exjugador del Everton lamentó no haber clasificado a Qatar 2022, pese a tener un mejor equipo que Australia y Perú, que disputaron el repechaje:

“Yo tenía tusa viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien, veías equipos que decías ‘¿Cómo llegaron al mundial?’. Es más a mi me tocó cuando jugó Perú con Australia el repechaje allá en Catar (...) con todo el respecto que se merecen, Perú es un gran equipo pero nosotros somos mucho mejor”.

En cuanto a su salida de Olympiacos de Grecia, dijo: “Yo no me arrepiento de lo que hecho y más cuando no te tratan bien”.

Del mismo modo, Rodríguez habló del proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia “Tiene un muy buen cuerpo técnico (…) ellos trabajan para lo que quieren y por lo que tienen”.

El futuro de James Rodríguez

Tras su salida prematura del Olympiacos de Grecia, el volante está en busca de un equipo. Con el conjunto Rojiblanco, jugó por todas las competiciones un total de 24 encuentros con saldo de cinco goles e igual número de asistencias en 1.549 minutos.

El nombre de James Rodríguez está en el radar en varios equipos del Viejo Continente, lugar en donde el ex Real Madrid quiere seguir con su carrera futbolística pese al interés que existe en Brasil, en donde el Botafogo sueña con tener la zurda del colombiano. que es una obsesión del estadounidense John Textor, propietario del Fogão.

Del mismo modo, el cucuteño de 31 años está en carpeta de clubes de la Premier League en la que James dejó una grata recordación tras su paso por el Everton entre 2020 y 2021, en el que dejó seis goles y nueve asistencias en 26 partidos disputados con los Toffes.

De acuerdo con la información de la prensa inglesa, equipos como Brighton, Bournemouth o Crystal Palace podrían hacerse con los servicios del goleador Brasil 2014, que pese a estar sin club, es de los jugadores libres más caros del mundo, según los registros de Transfermarkt.

Top 5 de los futbolistas libres más caros

1. James Rodríguez: 9 millones de euros.

2. Isco: 5 millones de euros.

3. Eddie Segura: 3,5 millones de euros.

4. Chase Gasper: 2,5 millones de euros.

5. Ismael Silva: 2 millones de euros.

A Inglaterra se suma España y Turquía, este último suena con fuerza como próximo destino de James Rodríguez tras el interés del Besiktas.

