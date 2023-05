Álvaro Uribe tendrá que ir a juicio por soborno

La solicitud de que Álvaro Uribe se presente a juicio por el delito de soborno tiene que ver con la necesidad de que la defensa del exsenador argumente el porqué de las supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve realizadas por el apoderado del exsenador, Diego Cadena. Archivo

En la tarde del 23 de mayo de 2023, la jueza Laura Estella Barrera decidió continuar con el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno. En una audiencia que duró toda la mañana y parte de la tarde del martes, la jueza encontró las pruebas necesarias para llevar al exsenador a juicio.

La jueza del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá decidió que el exsenador debe responder por el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, pues para la jueza, el fiscal Javier Fernando Cárdenas no realizó un trabajo serio y acucioso con el que se pueda sustentar la solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía.

La solicitud de que Álvaro Uribe se presente a juicio por el delito de soborno tiene que ver con la necesidad de que la defensa del exsenador argumente el porqué de las supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve realizadas por el apoderado del exsenador, Diego Cadena.

Entre las evidencias sobre las presiones se encuentra una grabación realizada por el mismo Monsalve en un reloj en el que se puede apreciar la solicitud que recibió para redactar un documento con el que se esperaba evitar que se le abriera una investigación a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia.

También, existe la grabación de una llamada que sostuvieron Álvaro Uribe y Diego Cadena en la que el exsenador aprobaba la conducta del abogado y en el que se le puede escuchar a Uribe confirmar a Cadena con la frase “proceda doctor Diego”.

La jueza también explicó que es relevante que Juan Guillermo mantenga su condición de testigo, pues evidenció un hecho delictivo, por lo que su declaración será importante para el proceso; como también, la condición de testigo de la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez, pues fue la persona que facilitó la salida de la cárcel del dispositivo que contenía las grabaciones.

Es menester acotar que el abogado Diego Cadena también se enfrenta a un proceso por soborno y fraude procesal, por lo que en la audiencia, la jueza Barrera aseguró que no tiene sentido acusar a Diego Cadena y absolver a Álvaro Uribe, que está siendo investigado por los mismos hechos y agregó que, “las cosas no pueden ser y no ser”.

La jueza Barrera tenía la responsabilidad de definir el futuro de la investigación en contra del exsenador, pues mientras las víctimas solicitaban seguir adelante con el juicio, desde la Fiscalía General de la Nación pedían que fuera archivada la investigación.

La reacción de Álvaro Uribe

Sobre las 2:20 de la tarde del martes, la jueza Laura Estella Barrera reanudó la audiencia en la que comenzó por explicar las razones que la llevaron a negar la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de precluir el proceso en contra de Álvaro Uribe.

Luego de algunos minutos, el periodista Daniel Coronell confirmó a través de una publicación en su cuenta de Twitter que la jueza había decidido no precluir uno de los delitos por los que es investigado Uribe, más precisamente el de soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el periodista Daniel Coronell confirmó que Álvaro Uribe tendrá que ir a juicio por soborno. Crédito: @DCoronell / Twitter

“Extra: La juez 41 penal del circuito, Laura Barrera, decide NO PRECLUIR el primer hecho jurídico: @AlvaroUribeVel presuntamente participó en soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena”.

El exsenador Álvaro Uribe cuestionó a Daniel Coronell por sus comentarios sobre la audiencia de preclusión de su proceso. Crédito: @AlvaroUribeVel / Twitter

Como reacción a la publicación del periodista, Álvaro Uribe también compartió un trino en su cuenta oficial con el que cuestionó la afirmación de Coronell al preguntar “¿por qué Daniel Coronel ya conoce la decisión de la señora juez?”.

Muy a su estilo, el periodista respondió a la pregunta del exsenador compartiendo el trino de Uribe en su cuenta y agregó la frase “entérese primero aquí”.