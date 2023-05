Jarlinson Pantano reveló por qué decidió regresar al ciclismo: “No lo tenía en mi cabeza”

El corredor volvió a competir tras 4 años. Foto: EPMCiclismo

Jarlinson Pantano está de vuelta en el ciclismo profesional. El corredor vallecaucano de 34 años de edad ahora compite con en el equipo EPM-Go Rigo Go y tras un largo parón en su carrera profesional ahora es uno de los corredores a tener en cuenta dentro del pelotón en la Vuelta al Valle 2023 que se está compitiendo actualmente.

Tras haber cumplido con la sanción de la UCI (Unión Ciclista Internacional) por cuatro años, Jarlinson Pantano volvió a correr de manera profesional y pese a que en algún momento hizo oficial su retiro del ciclismo profesional, ahora se siente como cuando tenía 19 años y estaba a punto de disputar sus primeras carreras oficiales.

En un video publicado por su equipo EPM-Go Rigo Go, el excorredor del IAM Cycling y del Trek Segafredo, explicó lo que está sintiendo en estos momentos y reveló algunos detalles de cómo se dio su contratación con el equipo tras más de cuatro años de inactividad deportiva de manera profesional.

“Para mí volver al ciclismo no lo tenía en mi cabeza ni en mi mente. Fue algo que se dio en una conversación con Don Raúl Mesa y cuando estábamos en esa conversación se tocó el tema de volver al ciclismo y cuando llegamos a ese acuerdo no lo dudé ni un solo momento”, aseguró Jarlinson Pantano.

Sobre su llegada al EPM-Go Rigo Go, el vallecaucano aseguró que, “era un equipo que mientras estaba en Europa y mientras tuve mis inicios en el ciclismo, siempre me dio ilusión ir porque muchos amigos me hablaban muy bien de este equipo y la organización”.

El vallecaucano de 34 años está disputando la Vuelta al Valle con el EPM-Go Rigo Go

Jarlinson Pantano es uno de los corredores más experimentados dentro de la plantilla del EPM y su paso por el viejo continente no pasó desapercibido. El ciclista ganó una etapa de la Vuelta a Suiza, de la Vuelta a Cataluña y del Tour de Francia, además fue campeón colombiano de contrarreloj. El vallecaucano además corrió entres ocasiones el Giro de Italia, una vez la Vuelta a España y en tres ocasiones la Grande Boucle.

Por esta razón el pedalista de 34 años señaló que “los retos para mí en el equipo es aportarle mi experiencia a los jóvenes, aportarle todo lo aprendido en Europa y obviamente obtener títulos”.

Es importante señalar que la sanción de la UCI se dio en 2019 luego de competir en Australia, cuando estaba por disputar el Tour de los Alpes Marítimos y recibió un control sorpresa de la Unión Ciclista Internacional. En marzo de ese mismo año los resultados arrojaron positivo por EPO. “Soy una persona inocente. No me había pronunciado porque creo que uno debe hacer su duelo”, afirmó en ese momento.

El experimentado ciclista ahora será uno de los líderes del equipo y afirmó que “soñaría con ganar La vuelta a Colombia y el clásico RCN que serían los objetivos principales que me pondría personalmente para el equipo”.

Actualmente Jarlinson Pantano se encuentra disputando la Vuelta al Valle, siendo esta su primera competencia oficial en cuatro años. Sobre las sensaciones que está sintiendo en estos momento, afirmó “siento lo mismo que sentí la primera vez cuando inicié mi carrera como ciclista profesional, esos nervios, esa ansiedad, esas ganas, me siento como si volviera al ciclismo profesional de ese mismo niño cuando tenía 19 años. Para mí va a ser un reto grande, pero la verdad con muchas ganas de volver y estar en el pelotón nacional”.

Es importante señalar que la plantilla del equipo para la carrera está compuesta por Jarlinson Pantano, José Tito Hernández, Cristian Camilo Muñoz, Alexander Gil, Daniel Muñoz, Diego Ochoa, Óscar Fernández, Héberth Gutiérrez, Daniel Méndez y Anderson Arboleda.