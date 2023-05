Video: adulto mayor asesinó a puñaladas a la administradora de un bar porque le cobró unas cervezas

Los hechos se registraron en el municipio de Nechi en Antioquia. Créditos: @DenunciasAntio2/Twitter

Tomar licor no solo es algo que hacen varias personas para departir con amigos o familiares, sino también es uno de los mayores causantes de riñas y asesinatos en Colombia, en donde dos de cada diez personas asesinadas son por intolerancia, por lo que la agresividad y falta de autocontrol son comportamientos que se asocian con el consumo excesivo de alcohol.

En un caso de esta índole, un adulto mayor en el municipio de Nechí en el Bajo Cauca Antioqueño asesinó con un arma blanca a una mujer que trabajaba en un bar luego de que ella le cobrará la cuenta de lo que este había consumido en el establecimiento; esto le generó un ataque de ira al hombre que decidió desenfundar un cuchillo y atacar a la administradora del bar para poder escaparse sin pagar.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por las autoridades, María Isabel Carbonel trabajaba como administradora de un bar llamado “Bebidas boricua”, en el cual se encontraba el adulto mayor bebiendo cerveza en la tarde del 9 de mayo, por lo que la mujer al evidenciar que este ya se encontraba con un alto grado de embriaguez, decidió cobrarle la cuenta correspondiente a los productos que había consumido.

Esto no le habría agradado al hombre, que se habría rehusado a pagar la cuenta, lo que ocasionó que Isabel hubiera tomado una maleta que era propiedad del adulto mayor con el fin de no devolvérsela sino hasta cuando este le entregará el dinero y con ello no tener que asumir el valor de las bebidas que había consumido el sujeto.

Debido a esto, el adulto mayor y la mujer se habrían enfrascado en una discusión que fue registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento; en esta grabación se observa los momentos de tensión que se vivieron en el bar, en el que solo se encontraba un hombre como testigo, quien a pocos metros de la barra observaba como la mujer se aferraba al maletín del cliente moroso.

Por lo que tras varios segundos de intentar quitarle la maleta a María Isabel, el adulto mayor decidió sacar de uno de sus bolsillos un arma blanca con la que le propinó dos puñaladas a la mujer de 38 años de edad, una en el costado izquierdo del estómago y la otra en la espalda cuando la mujer se encontraba indefensa en la barra del establecimiento.

Esto hizo que el hombre que estaba observando el altercado golpeara en repetidas ocasiones al adulto mayor, sin embargo, tras evidenciar que este tenía en su poder un arma blanca, el sujeto optó por retirarse corriendo de la escena del crimen, lo que permitió que el agresor de María Isabel Carbonel escapará.

A pesar de que vecinos del sector lograron trasladar a la mujer hasta el Hospital La Misericordia en donde alcanzó a recibir la atención del personal médico, María Isabel falleció producto de las heridas propinadas por el adulto mayor.

Con ayuda de la comunidad se identificó al agresor, uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre de 77 años de edad cuando pretendía huir a pocas cuadras de donde se encuentra ubicado el bar, este tenía en su poder un arma blanca con la que los oficiales presumen que habría cometido el crimen.

Frente a estos hechos, las autoridades notificaron que la investigación del crimen será adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán esclarecer y determinar las razones del conflicto en el que perdió la vida la mujer de 38 años.