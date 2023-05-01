Reconocido abogado penalista es acusado de amenazar a las mujeres que lo denunciaron por abuso y violencia

Guillermo Rodríguez, acusado de presunta violencia contra las mujeres

Desde hace algunos meses se comenzaron a hacer públicas varias denuncias en contra del abogado penalista, Guillermo Andrés Rodríguez, por presuntas violencias a varias mujeres que fueron cercanas a él en los últimos 10 años.

Pese a que se han documentado varios testimonios y se le han interpuesto varias denuncias, hoy el sujeto acusado no ha respondido por los hechos. Por su parte, las víctimas denuncian en redes sociales que han sido amenazadas hasta de muerte y que la justicia ha archivado los procesos legales. Además, en la noche de 30 de abril se conoció un nuevo caso en contra de Rodríguez.

De acuerdo con las denuncias, en muchas situaciones los rasgos de maltrato fueron similares: presuntas amenazas de muerte, intimidación con armas, manipulación, violencia sexual, física y emocional. En la última, la mujer que mantiene su identidad en reserva, habló en Canal Uno y mencionó que el jueves 27 de abril, tras terminar la relación que tenían, Guillermo Rodríguez fue hasta su casa, comenzó a gritarle desde la calle y estrelló el auto de la mujer contra el suyo. Anteriormente y mientras iban en un auto en medio de una pelea, además, la había amenazado de generar un accidente para acabar tanto con su vida como la de ella.

En cuanto a la otra denuncia más reciente, que se dio por redes sociales, la periodista Ana María Vélez, compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter donde pide “Justicia para las Víctimas” y agrega un mensaje corto que señala que Rodríguez ha amenazado a sus víctimas:

Las denuncias sobre acoso y abuso sexual que se conocieron en contra del abogado Guillermo Rodríguez fueron publicadas, por primera vez, por el youtuber Beto Coral. En ese momento, una vez se conocieron los hechos, se hicieron públicas otras cuatro denuncias de mujeres que aseguraron haber sufrido agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de Rodríguez y, con el tiempo, en redes sociales y medios de comunicación han ido apareciendo más casos. Sin embargo, la justificación que presenta el abogado es que todo se debe a un ataque político, esto teniendo en cuenta que ha trabajado para Álvaro Uribe, Aída Merlano y Alejandra Azcárate.

Las otras denuncias se hicieron más fuertes luego de que Noticias Uno emitiera un reportaje sobre el abogado y los abusos que sufrió Stephanie Muñoz y, posteriormente, de que otro artículo en el medio de comunicación Cuestión Pública Feminista en alianza con Volcánicas llevaran a cabo una investigación en el que compilaron testimonios de, por lo menos, cinco mujeres que aseguraron ser víctimas directas del penalista y que habrían mostrado, además, pruebas de las llamadas, los chats, denuncias y demás.

Por otro lado, se estableció que Rodríguez ya acumula, al menos, 13 procesos judiciales radicados entre junio de 2013 y julio de 2021, y en uno habría sido sancionado por solo cinco meses, de acuerdo con información de la plataforma web de la Rama Judicial.

Fallo penal absolutorio en primera instancia

El juzgado 124 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante providencia (sentencia de primera instancia) de fecha 26 de junio de 2025, resolvió absolver al señor Guillermo Andrés Rodríguez Martínez respecto a la acusación o denuncia formulada en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo por encontrar que la Fiscalía no aportó prueba directa para demostrar la materialidad del delito ni la responsabilidad del acusado siendo procedente dar aplicación al principio y garantía constitucional de la presunción de inocencia.