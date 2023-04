‘‘El cómic es como mi cine de papel’’: el artista No habla sobre Innita y la saga ilustrada de la cual esta astronauta es protagonista

Gólgota es un cómic hecho por el artista No Para Innita / No Para Innita

No, es el creador y guionista del cómic “Diamantigras, con el cual ha formado parte de un colectivo de dibujantes, en las ediciones del SOFA, desde el 2017. No es ilustrador y a docente y, durante los últimos años, se ha dedicado a escribir una larga saga literaria sobre una astronauta llamada Innita. Su nombre, cambiado legalmente en la cédula de ciudadanía es, tal cual, “No”.

Según lo comentado por el dibujante, es una persona que siente que hay algo terriblemente mal con la especie humana y a quien le es difícil hallarse aquí. Esta es una de las razones principales de llamarse “No”, y también es por eso que usa para sí mismo la figura, o quizá la realidad secreta, de ser un extraterrestre extraviado en un universo que le es ajeno.

Para mantenerse a flote en este naufragio sideral, el arte es su catarsis personal, pero también su forma de expresarse públicamente y establecer vínculos con las personas. Le gusta dibujar y escribir. En este extravío, le acompaña de manera ficticia una mujer a la que llama “Innita”. Ella es la principal protagonista de sus obras escritas y dibujadas, ella también es extraterrestre, y representa a su pareja ideal. Actualmente sigue completando el primer tomo de una serie literaria en la que cuenta sus aventuras.

Es vegano desde hace más de 15 años, y considera que la crueldad animal, empezando por los hábitos alimentarios socialmente impuestos, son una de las más grandes muestras del aberrante ego de la especie humana, imponiéndose de manera arbitraria y violenta sobre los demás animales. Lamentablemente, el tema de la crueldad animal presente en el diario vivir es algo que la mayoría de la gente evita afrontar.

Por otro lado, es abstemio porque empatiza con el straight-edge, es decir, la subcultura punk cuya posición libertaria incluye el abstenerse tanto de drogas recreacionales, como tabaco y alcohol.

En cuanto al arte, en particular le interesa lo narrativo tanto en cómic como en otros medios, ya sean series, películas y también discos en los que sus canciones se interconectan para contar una historia. En esto último, el músico británico David Bowie fue su gran inspiración para forjar el sentido extraterrestre al que antes se refirió.

Gólgota está disponible para su lectura y compra durante el marco de esta FILBo, 2023 / No Para Innita

¿Qué es ‘’cómic, novela gráfica y/o manga’'? Explique brevemente por favor, ¿Por qué decide dedicarse a este estilo de dibujo?

-Los tres son diferentes términos para referirse al noveno arte: la narrativa gráfica, es decir, el contar un relato a partir de imágenes que pueden ser o no acompañadas de textos. La novela gráfica hace alusión a cómics cuyos relatos se despliegan en muchas paginas, es decir, historietas de gran extensión. Y el manga es sencillamente el estilo de cómic originado en Japón.

¿A partir de qué momento entiende que quiere hacer libros ilustrados y por qué?

-Desde niño me encantó el cómic. Desde entonces lo he considerado mi cine de papel, en el cual me sumerjo a mi propio ritmo, a diferencia del ritmo que imponen las películas. Leer o hacer cómics es una pasión que nunca he dejado del todo.

En mi infancia solía dibujar historias cortas con lápices de colores en hojas cuadriculadas sacadas de mis cuadernos de colegio, luego publiqué fanzines autogestionados con amigos de universidad en los que incluíamos cómics irreverentes y contestatarios. Luego publicamos revistas de cómics con ilustradores. Más que dibujante, en este campo actualmente me desempeño como guionista de cómic.

¿Con quién publica?, por favor cuente un poco sobre la editorial o imprenta con quién hace el trabajo de publicación.

-Las facilidades de los medios digitales y de internet hacen que imprimir un cómic no sea tan prioritario como lo era décadas atrás. El cómic Diamantigras, llamado Diamante Diamante en ese entonces, tuvo un primer volumen impreso, Fue una edición de corto tiraje, en el 2018, por Multi-trading.

En el 2019 el colectivo de dibujantes y yo empezamos a concretar gráficamente el segundo y tercer capítulo pero para el 2020 la pandemia nos hizo que pausáramos el proyecto. A finales del año pasado lo retomamos y hace unas semanas decidí darle reinicio (reboot) a ese relato, por lo cual a futuro volveremos a imprimir la nueva versión del capíulo 1, corregida y extendida con nuevas páginas.

Los libros ilustrados del dibujante cuentan con animales como protagonistas, en especial gatos / No Para Innita

¿Por qué sus ‘’strips’' contienen a más animales como protagonistas y más bien incluyen pocas figuras humanas?

-El escenario principal del cómic Diamantigras es un Mundo en el que no se dio la evolución humana, es un plaenta sólo de animales. El Mundo del que hablo tiene 2 manifestaciones, Planeta Tierna: el de los animales con cuerpos antropomorfos, y Planeta Tierna Feral: en el que los animales conservan sus cuerpos originales.

Los humanos que aparecerán en páginas de futuros capítulos hacen parte del Mundo Violeta Violenta, es decir el mundo tal cual lo conocemos. Estos Mundos y otros más hacen parte del mismo Multiverso del de la novela literaria Innita.

¿Su gato le inspira el proceso de creación?

-Gatricia es una gatita que adopté recientemente. La llamé así, Gatricia, igual a una de las protagonistas del capítulo 1. Y sí, ella con su ternura salvaje me inspiró a cambiar muchos sucesos y personajes del primer capítulo y sobre todo de los capítulos siguientes.

¿Cuántos libros de cómic tiene publicados a la fecha y dónde se pueden conseguir?

-En los 90s publiqué y fui integrante del comité editorial de varias revistas de cómics. Luego me dediqué a la ilustración y la docencia.

La última década me he enfocado principalmente a conformar el universo de Innita y escribirle su primera novela. Diamantigras surge precisamente de airearme un poco del estar tan centrado en un solo proyecto. Pero en el cómic yo sólo diseño los personajes principales, mi rol principal es el de guionista. Quienes dibujan Diamantigras, en particular Alberto Rodríguez, Albertising, ha tenido publicaciones de cómics más continuadas, la más reciente “Gólgota”, dibujada a cuatro manos con el ilsutrador Nigio. El cómic Gólgota fue becado e impreso en el 2022. Diego Miguel Rojas publicó en el 2021, “Re-construyendo El Futuro”, un cómic de índole social, comisionado por el Gobierno de Colombia.

Diamantigra es un cómic realizado por No Para Innita / No Para Innita

¿Qué tan cierto es que en Colombia se consume mucho libro de cómics?

-Actualmente sí ha aumentado, tanto de manera digital como impresa, debido en gran parte al fenómeno cinematográfico de superhéroes de los últimos 15 años. Sin embargo, el cómic colombiano aún está fuera de ese radar de consumo, principalmente porque aquí el cómic aún no es una industria nacional, sino una gestión generada desde la misma comunidad artística, inspirada por el amor a dicho arte.

El cómic colombiano cumple su primer centenario el próximo año y aún no hay un apoyo desde el sector comercial. Para ello, y con el apoyo de Idartes, varios guionistas y dibujantes residentes en Bogotá hemos conformado la Mesa Distrital de Cómic, que tiene el objetivo de incrementar la visibilidad y comercialización de los proyectos locales.

¿Hay algo más que quiera agregar que no le han preguntado?

-Del sábado 29 de julio, Día Internacional del Tigre, al martes 8 de agosto, Día Internacional del Gato, lanzaremos la primera edición del “Festival Felino Diamantigras”. Para mayor información sobre este evento, estaremos notificando gradualmente en nuestra cuenta instagram: https://www.instagram.com/diamantigras/