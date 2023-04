Shakira le rindió homenaje a Carlos Vives con un amoroso mensaje

Carlos Vives y Shakira realizaron una exitosa colaboración en el año 2017, llamada La Bicicleta.

La gala de los Latin American Music Awards dejó innumerables sorpresas en su octava versión. En la ceremonia, varios artistas colombianos fueron protagonistas: Manuel Turizo, Shakira o la misma Karol G que arrasó con varios premios. Asimismo, la organización no se olvidó de uno de los iconos más importantes de nuestro folclor, Carlos Vives.

En la gala que se llevó a cabo el 20 de abril de 2023, el artista samario fue homenajeado por su trayectoria musical otorgándole el prisma de cristal del Latin AMAs Legacy 2023, con el que reconocieron una trayectoria en la que el cantante puso en el radar de la industria mundial la música del Caribe y demás ritmos andinos.

Por esto, Shakira no se quiso quedar atrás, y con un extenso mensaje, la barranquillera también felicitó y reconoció la trayectoria musical de Vives, con quien realizó una exitosa colaboración en el año 2017, llamada La Bicicleta.

Con un extenso mensaje, Shakira felicitó a Carlos Vives por el reconocimiento que recibió en los Latin American Music Awards, Latin AMAs Legacy 2023. / Imagen @shakira

“Carlos, Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia , no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, escribió la cantante que aprovechó para “echarle su vainazo” a la institucionalidad colombiana.

Después, y en el mismo texto, Shakira reconoció el valor de visibilizar nuestro folclor, tal y como lo ha hecho Carlos Vives a lo largo de su carrera musical. Asimismo, lo motivó para que siguiera construyendo y reivindicando el nombre de Colombia en el exterior.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto Y nos has recordado todo lo que valemos, Lo que que sentimos Y cuanto y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un condor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos! ❤️”.

Shakira perdió su verificación en Twitter y fanáticos arremeten contra la red social

Desde hace varios días que la red social Twitter implementó las nuevas medidas en la forma en que las cuentas realizan el proceso de verificación o el famoso “chulito azul”. Y es que según las directrices, este solamente aplicaría para aquellos que paguen la suscripción a Twitter Blue, una especie de servicio Premium.

Esta nueva herramienta tendría un pago de cerca de USD$8 dólares, política implementada por el nuevo dueño de la red social, Elon Musk. Con esto, se buscaría que los millones de cuentas falsas que existen en dicha red social desaparezcan. Y Twitter Blue ya es una realidad, por lo que las cuentas verificadas están apareciendo sin el ya mencionado “chulito azul”.

Shakira perdió su "chulito azul" en Twitter y seguidores se despachan contra Elon Musk. @shakira/Twitter

Una de las perjudicadas fue Shakira, quien perdió la insignia azul en la red social, uniéndose a celebridades de talla mundial como Rosalía, Cristiano Ronaldo y Halle Barry. Esto llevó a que los seguidores de la barranquillera se pronunciaran al respecto, despachándose en contra de Elon Musk.

Algunos comentarios que comenzaron a ronda en la red social fueron: “¿Será Shakira? Qué ridículo que Twitter cada vez peor”; “Twitter no perdona, artistas deben pagar la insignia de verificación”; “es tiempo de empezar a pagar. Shaki, las mujeres no lloran, las mujeres facturan”; “yo viendo que las cuentas de fans de Shakira tienen verificación y la propia Shakira no” y “Ojalá Shakira se una a la resistencia y no le pague a Elon Musk el chulito azul”.