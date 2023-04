Hija de Marbelle sería novia del ex de Aura Cristina Geithner y Majo Vargas

| Foto: Instagram @rafaellachavezmusik

Sorprendidos quedaron los seguidores de Rafaella Chávez, luego de que el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ publicara un inédito video, el cual deja en evidencia el romance que la hija de Marbelle sostiene con un conocido presentador y cantante.

Camilo Cuervo es el nombre del joven a quien se ve en dicha grabación junto a la artista, sentados en un restaurante y disfrutando de una romántica cena.

Posteriormente, las imágenes muestran el momento exacto en que ambos se dan un apasionado beso, sonríen con complicidad y continúan su charla.

Esta fue la grabación que dejó en evidencia el romance entre Rafaella Chávez y Camilo Cuervo | Video: Lo sé todo

Y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, para quienes vieron el video no hay nada más por decir. No obstante, hay quienes consideran que todo se trata de una estrategia de la hija de Marbelle para ser noticia.

“Lo que muchos no se imaginan es que ellos mismos se graban y envían el video para aparecer en estos programas”, “Camilo suele ser tema de conversación, más por su vida sentimental que por su música” y “la imagen enfocada, excelente ángulo y una actuación magistral para aparecer en primera plana”; son algunos de los comentarios que se leen en la publicación hecha por ‘Lo sé todo’.

Estas son otras reacciones que generó el video de Rafaella Chávez y Camilo Cuervo | Imagen: captura de pantalla Instagram

Cabe mencionar que Camilo Cuervo fue novio de la actriz Majo Vargas hace aproximadamente cinco años, cuando la joven rodaba la primera temporada de ‘La reina del flow’ (2018).

Y aunque nunca se aclaró por qué finalizó la relación, sí quedó en evidencia que su relación amistosa se maneja en muy buenos términos. De hecho, meses después de su ruptura, se reencontraron en una gira de medios y ambos, sorprendidos por el inesperado momento, se saludaron de forma emotiva.

“Todo sueño que tengamos no será fácil cumplirlo, familia. Lo mejor de todo es que, cuando lo hagamos realidad, llegarán sueños más grandes. Para mí es muy importante no dejar de soñar, nunca dejar de ser apasionado por eso que anhelas, no dejar de creer, agradecer y valorar a todas las personas que estuvieron y están en tu proceso”, escribió el nuevo yerno de Marbelle como descripción a una foto que se tomaron aquel día.

Así se veían Camilo Cuervo y Majo Vargas hace más de cinco años, cuando eran novios | Foto: Instagram @camilocuervo_

Sin embargo, existe otra relación por la cual también se recuerda al que sería el nuevo novio de Rafaella Chávez: la que tuvo hace poco con Aura Cristina Geithner.

Resulta que Camilo Cuervo y la veterana actriz sostuvieron un fugaz romance que comenzó a principios del 2022. Meses más tarde, tras ser vistos juntos en varios eventos y hasta besándose en entrevistas, confirmaron que tenían un amorío y todo surgió en un set de televisión.

“Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, reveló ‘La potra zaina’ al programa ‘Lo sé todo’ en aquel entonces.

Esta relación fue bastante criticada por los seguidores de ambos, sobre todo, por la diferencia de edad que existe entre ambos: 30 años.

La controvertida pareja, incluso, fue a algunos programas de televisión para hablar sobre su noviazgo | Imagen: captura de pantalla 'Buen día Colombia'

¿Por qué terminaron Camilo Cuervo y Aura Cristina Geithner?

A pesar de los cuestionamientos y constantes críticas, la pareja se veía feliz de compartir su vida juntos. No obstante, no lograron llegar a fin de año.

La también cantante de música ranchera y popular nunca habló sobre lo que sucedió, pero el presentador de Claro Música sí se sinceró ante las cámaras de ‘Lo sé todo’ y contó por qué tomaron rumbos diferentes.

“Los momentos en la vida de ambos son diferentes y hay que aceptar cuando dos personas no están en el mismo momento (...) El amor no tiene edad, pero ella tiene sus proyectos musicales en otro país y yo también estoy enfocado en mi carrera como cantante; entonces entendimos que las cosas no estaban fluyendo”, confesó Camilo Cuervo en septiembre de 2022.