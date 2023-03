Estas son las fechas de los conciertos de Manuel Turizo en Colombia: comenzó la venta de boletería

“Estoy impaciente, ansioso y feliz por reencontrarme con mi público en Colombia. Quiero que cantemos juntos y regalarles un show inolvidable”, expresó Turizo sobre su gira

Manuel Turizo, uno de los artistas latinos más cotizados y destacados en la industria musical actual, anunció lo que muchos de sus fanáticos esperaban: una gira internacional de conciertos por América Latina y Canadá, llamada ‘2000 Tour’.

De acuerdo con la información confirmada por el artista, llegará a Colombia en el mes de junio con dos fechas ya confirmadas: 2 de junio en Medellín y 3 de junio en Bogotá.

Manuel Turizo anunció que también estaría en Montería el 17 de junio de 2023, pero no se conoce información sobre el evento | Foto: Manuel Turizo

Las boletas para ver a Manuel Turizo están a la venta a partir 31 de marzo y los precios son los siguientes:

- Para el concierto de Bogotá (Coliseo Live) y en etapa de preventa (comprendida entre el 31 de marzo y el 5 de mayo) el valor de las entradas oscila entre los 129.000 pesos y los 316.000. Mientras que, tras cumplirse esta fecha, podrán adquirirse entre los 176.000 y 386.000 pesos.

- Para su presentación en Medellín (La Macarena) también habrá preventa (del 31 de marzo al 4 de mayo), pero con otras variaciones y es que, además de tener la posibilidad de adquirir boletas individuales, también podrán comprarse palcos.

Estos son los precios para el concierto de Manuel Turizo en Medellín

El ‘2000 Tour’ fue anunciado luego de que la popularidad de Manuel Turizo creciera como espuma con el éxito de ‘La bachata’, canción que ocupó el primer lugar en lista de Latin Airplay de Billboard por 26 semanas consecutivas.

Además, fue número uno de Spotify en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, España, Uruguay y Venezuela.

De igual manera, ‘La bachata’ se posicionó como número ocho en la lista Global 200 de Billboard, número uno en ‘Spotify’s Top Latin Songs’ y número cuatro en ‘Top 50 global’.

En diálogo con Infobae Colombia, el artista monteriano se refirió al éxito de su canción a nivel nacional e internacional.

“Hay gente que no me referencia en el género de la bachata, pero pues mira que se asocia mucho con lo que yo he hecho siempre, porque la bachata es muy sentimental y a mí me denominan como ‘El sentimental’ . A mí me gusta probar cosas distintas en la música todo el tiempo y a lo largo de mi carrera he intentado siempre ofrecerle a mi público cositas frescas, entonces en realidad esa es la idea de ‘La bachata’, mantenerme con un sonido fresco todo el tiempo y una propuesta diferente”, comentó en aquella ocasión.

Este tema hizo parte de ‘2000′, su tercer álbum de estudio que salió a la luz en 2022. En este reciente trabajo, el artista urbano realizó un repaso por todos aquellos géneros que lo influenciaron musicalmente, entre estos la bachata, el reguetón, el pop y el EDM (electro dance music).

“El álbum comienza con ‘Te olvido’, que es más de lo convencional y de lo que la gente conoce de Manuel Turizo; después seguimos con ‘De 100 a 0′, que es un tema de EDM en español, algo bien raro, porque no es común escuchar canciones en este idioma para un género anglo”, agregó.

En su charla con Infobae Colombia, Manuel Turizo aprovechó para recordar su infancia y cómo Juan Manuel Guerra y otros artistas influyeron en su gusto musical | Foto: Infobae

Manuel Turizo prepara canción con Shakira

En medio del anuncio de su gira internacional, se dio a conocer que el músico prepara una canción con la barranquillera, la cual tendría por nombre ‘Copa vacía’.

Y aunque ninguno de los dos a confirmado esta colaboración, en horas recientes se dieron a conocer unas imágenes que corresponden al rodaje que, supuestamente, ambos habrían hecho del videoclip.

Además, también se filtró un corto fragmento de esta canción que haría parte de ‘Deseo inherente’, el nuevo trabajo discográfico de Shakira, en el que habrían otros juntes con Bad Bunny, Coldplay, Rosalía, Ed Sheeran y J Balvin.