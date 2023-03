“No vieron el video completo”: Carolina Cruz se defendió tras ataques por declaraciones sobre los implantes

Carolina Cruz se defiende de críticas por opinión sobre implantes mamarios

Carolina Cruz es una mujer multifacética, ejerciendo como periodista, presentadora, modelo y empresaria, ha hecho parte del muy seguido matinal ‘Día a Día’ desde 2018, y hace poco llevó a cabo uno de sus sueños más anhelados, el tener su fundación Salvador de Sueños. Durante la grabación de múltiples episodios del programa se ha visto envuelta en controversias por sus comentarios y actitudes.

Te puede interesar: Críticas a Carolina Cruz por polémico comentario: “Se sacó las puchecas y quedó como un hombre”

Desde hace algunos días la vallecaucana ha generado mayor controversia debido a sus comentarios en vivo, en los que afirmó que: “Las mujeres por moda se sacan las puchecas, quedan como un hombre así planas como una pared, con una cicatriz horrible”. La reacción por parte de la invitada, su colega Alejandra Giraldo, de entrada fue de impresión y su cara lo demostró. Tras eso, la antioqueña defendió a las mujeres, que según Cruz, por ‘gusto’ deciden ponerse las prótesis.

El corto clip en el que la presentadora tildó de “moda” que en la actualidad algunas mujeres estarían interesadas en la explantación de prótesis mamarias, se viralizó rápidamente en las redes sociales y le empezaron a llover criticas, incluso varios internautas le pidieron retractarse públicamente de lo dicho. Y aunque en un principio, Carolina no se refirió al suceso, tras la presión infundida por parte de los espectadores, se vio en la necesidad de expresar lo que sentía al respecto, y tras la polémica generada se defendió.

La presentadora vallecaucana expresa lo que piensa sobre los implantes mamarios / Instagram

A través de sus historias, en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, la empresaria aseguró que: “Si una sola mujer entendió, escuchó y vio la entrevista completa sin tomárselo personal… Soy feliz”.

Te puede interesar: Alejandra Giraldo reveló detalles sobre su estado de salud

Sus videos estuvieron acompañados de varios pantallazos que exhiben algunos mensajes que la apoyan, entre ellos estuvo uno, en el que una seguidora le comentó: “Yo no la veo con rabia ni veo que le falta el respeto a nadie. Cuando ella pone el ejemplo ‘como un hombre’ hace referencia a que físicamente quedan planas. Su llamado es a la responsabilidad en el mensaje que entrega a las personas y que cada caso es único”.

Seguido esto, Carolina le agradeció a la mujer por entender, escuchar y no juzgar sus palabras, de la misma manera aprovechó para enviarle un fuerte abrazo y recalcó que nadie se atrevió a realizar este tipo de preguntas tan directas, pero que ella sí lo hizo.

Te puede interesar: Iván Lalinde responde a rumores de su relación con Carolina Cruz

La modelo quiso también resaltar otro comentario en el que se aseguró que solo eligieron la frase más ‘polémica’ con el fin de generar vistas, ante eso la empresaria agregó: “Estoy acostumbrada, estoy segura de que vieron el video editado, pero no el programa completo. Gracias mujer linda”.

Además, contó que su experiencia con las prótesis mamarias ha sido buena y destacó que: “No estoy diciendo que todas las mujeres tengan que vivir la misma experiencia que yo, pero cuatro mujeres cercanas a mí se explantaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mismos síntomas”, también mencionó que ella va muy juiciosa a hacerse cada cierto tiempo la mamografía y que si tuviese que cambiar sus implantes, sin duda alguna lo haría.

Carolina Cruz responde ante pólemica / Instagram

Finalmente, Carolina recalcó que no se arrepiente de sus declaraciones, que no se va a retractar pues dejó claro que es el pensamiento que muchas otras personas tienen, pero que de pronto les da miedo comunicar y en adición a eso, se mostró muy agradecida por cada uno de los mensajes que le han llegado a sus redes sociales, respaldándola y haciéndole saber que no hizo o dijo nada malo y que todo se utilizó de forma “amarillista”.