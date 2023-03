Novia de Nicolás Petro no tiene nada que ver con Abelardo de la Espriella: Day Vásquez publicó comunicado de su madre retractándose.

La polémica alrededor de la familia presidencial colombiana sigue dando de qué hablar. Esta vez, Lizeth Castro, madre de Daysuris Vásquez -exesposa de Nicolás Petro-, desmintió que Laura Ojeda, actual pareja sentimental del hijo mayor del jefe de Estado haya sostenido algún tipo de vínculo amoroso con el abogado Abelardo de la Espriella.

Te puede interesar: Apareció la exsuegra de Nicolás Petro: “Él no era nadie, pero como ahora es el hijo del presidente, esa mujer se le atravesó”

A través de sus redes sociales, la exesposa de Nicolás Petro publicó el martes 6 de marzo un comunicado, en el que se disculpó por las palabras que había brindado en una entrevista:

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas con el abogado y con su familia porque francamente eso no es cierto ni me consta”, se lee en el comunicado emitido por Lizeth Castro.

Además, la madre de ‘Day’ Vásquez agregó en el documento: “Después de lo que mi hija y mi familia ha tenido que vivir, no deseo perjudicar a nadie y lo único que quiero es que salga a relucir la verdad”.

Day Vásquez publicó comunicado de su madre retractándose. Twitter: @daysvasquezcdp

Vale recordar que, Lizeth Castro habló ante los micrófonos de la emisora La Cariñosa de Barranquilla. En aquel diálogo se refirió a la relación que tuvo su hija con el hijo del mandatario y a lo que hay detrás de las acusaciones que hizo públicas Days.

Te puede interesar: Nicolás Petro también le pidió a la Fiscalía que lo investigue y negó las acusaciones de su exesposa

“Él no era nadie cuando llegó aquí. Ese muchacho vino con su maletica y punto”, comentó Castro al hablar de Nicolás y de cómo su personalidad había cambiado, en gran medida, a causa del dinero que empezó a conseguir.

Según contó, ella adoptó a Petro, hijo, como un nuevo integrante de su familia. Para aquel momento, ella y Days vivían en el barrio Santo Domingo, de estrato 1. La historia de Nicolás empezó a cambiar cuando quedó de segundo lugar en las elecciones que ganó Elsa Noguera, para la Gobernación de Atlántico. Al no ganar, Nicolás Petro se convirtió en diputado del Atlántico por el estatuto de la oposición.

Te puede interesar: La actual pareja de Nicolás Petro se refiere al escándalo: “Aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor”

“Mi hija le hizo campaña y yo de los ahorritos que tenía le di la platica a ella para comprar camisetas y gorras. Eso no lo sabe él porque mi hija me dijo: no lo vamos a hacer sentir mal, dejemos las cosas así y que Nico nunca sepa que usted le regaló eso porque después se va a sentir mal (....) “Nosotros somos del barrio Santo Domingo de Guzmán, estrato 1, personas humildes. Nicolás vino a mi casa y le abrimos las puertas con todo el corazón. Sin ninguna condición. Él llegó aquí, vivió con nosotros 1 año, estuvo aquí con mi hija”, relató.

De acuerdo con lo que dice Lizeth, dos meses después de que Gustavo Petro llegara a ser el presidente de Colombia, Nicolás decidió terminar su relación con Days. Inmediatamente, cuenta ella, el hijo del presidente inició una relación con Laura Ojeda, una de las mejores amigas de Days. “Jugó con sus sentimientos, la utilizó, en dos meses, luego de que el papa fue elegido presidente, le dio la patada”, recalcó.

Añadió, además, que antes de iniciar una relación con Nicolás Petro, Ojeda tenía una relación con el abogado Abelardo de la Espriella. “Laura Ojeda fue mujer de Abelardo de la Espriella (...) fue mujer de él hasta que yo tengo entendido porque ella misma lo dijo de su propia boca y todo (...) Nicolás Petro dejó a ‘Days’ por irse con la otra, la que es su nueva mujer. Nunca me gustó la amistad de esa muchacha con ‘Days”, enfatizó Lizeth,

“Nicolás no era nadie, pero como ahora es el hijo del presidente, esa mujer se le atravesó. Ella sí es interesada, pero mi hija no. De hecho mi hija dice que no le va a dar el divorcio y no se lo va a dar”, expresó en su conversación con la emisora citada.