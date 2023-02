Así sorprendió Michel Brown a su esposa Margarita Muñoz en su décimo aniversario

Michel Brown, en medio de su mensaje, le dedicó a su esposa la canción 'Coincidir' de Macaco | Foto: Instagram @michel123brown

El 23 de febrero, Michel Brown y Margarita Muñoz cumplieron 10 años de casados. Como era de esperarse, ninguno dejó pasar por alto esta especial fecha y, a través de redes sociales, sorprendieron el uno al otro con románticos recuerdos y mensajes.

El primero en publicar fue el argentino, quien compartió por medio de Instagram una serie de fotografías del día de su matrimonio. Además, escribió un texto que dedicó a la actriz colombiana y que dejó enternecidos a sus seguidores.

“Por habernos encontrado aquel día, por el amor sincero, por tu compañía, por las risas, por bailarnos la vida, pero por sobre todas las cosas, brindo por vos y por mi. Por 10 años llenos de todo lo que por la vida andábamos buscando y hoy nos hace más grandes ¡Salud!”, expresó el actor, recordado por producciones como ‘Pálpito’ y ‘Pasión de gavilanes’.

Margarita Muñoz compartió las mismas fotografías de la boda que Michel Brown. Sin embargo, agregó un mensaje diferente con el que agradeció a su esposo por las experiencias vividas.

“Son tantas las cosas vividas que podríamos escribir un libro; tanto que hemos aprendido y todo lo que aún nos falta por vivir. Brindo por el tiempo y por el amor, porque uno sin el otro no tendría ningún sentido”, agregó la huilense de 35 años.

Amigos y seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar a las publicaciones y, además de desearles éxito para el futuro, les demostraron el cariño que les tienen. Manolo Cardona, Diego Cadavid, Valeria Santos, Constanza Duque, Ana Lucía Domínguez, María Fernanda Yepes, Viña Machado, Isabella Santodomingo, Marcela Mar, Emmanuel Esparza, Manuela González, Laura Archbold, Juan Alfonso Baptista y Patricia Castañeda; algunos de los que comentaron.

Así reaccionaron amigos y colegas de la pareja | Imagen: captura de pantalla

¿Por qué MIchel Brown y Margarita Muñoz no han tenido hijos?

Los actores se conocieron cuando él tenía 28 años y ella 17. Aunque hubo química desde un primer momento, para entonces las cosas no fueron más allá porque ambos tenían pareja. No obstante, se reencontraron siete años después y ahí sí se dieron una oportunidad, pues ambos estaban solteros.

Luego de un noviazgo de dos años, los actores unieron sus vidas en matrimonio en 2013, pero mucho se les ha cuestionado porque a la familia no han llegado niños, aunque esto a ellos no les preocupa.

De acuerdo con lo que explicó la pareja en una entrevista realizada por la revista Vea, la única razón por la que no han tenido hijos es porque en la actualidad la prioridad de ambos son sus trabajos.

“En un momento fue un tema como muy latente y nos picó el bichito de tener hijos y de repente también nos empezó a pasar. Nosotros vivimos viajando, detrás de los grandes proyectos que hay, que a veces no son en el país en el que vivimos y con ese estilo de vida es muy difícil teniendo un hijo”, expresó el bonaerense de 46 años.

De todos modos, Michel Brown no descarta la posibilidad de sumar un nuevo integrante a la familia en algún momento, pero no al menos por ahora: “En este momento nuestra prioridad es nuestra carrera, no está dentro de los planes pero que si llega a pasar será muy bienvenido”.

Por su parte, Margarita Muñoz expresó en la misma entrevista que la presión social alrededor de este tema los ha llevado a considerar la posibilidad, pero decidieron que ahora no es el momento.

“La verdad que es algo que estábamos pensando mucho por presión social, pero en realidad así estamos muy bien y cuando vengan, vendrán con todo el amor del mundo. Por ahora estamos muy tranquilos así”, señaló.