Italiano viajó hasta la casa de Shakira para que le firmara el parabrisas de su Twingo

Shakira firmó el parabrisas de un automóvil Twingo a fanático que viajó desde Italia. / Fotograma video @@House_Mebarak

La tiradera de Shakira y Bizarrap a Gerard Piqué ha tomado matices de todo tipo. Parodias, nuevas versiones y hasta solicitudes de “adaptación educativa” han circulado por todas las redes sociales. Tanto así, que hasta frases célebres como la comparación entre el Twingo y el Ferrari, actualmente sirven como estrategia de marketing.

Y es precisamente por esta frase que un fanático viajó desde Italia hasta la casa de Shakira en Barcelona para que la colombiana le firmara el parabrisas de un automóvil Twingo. En su cuenta de TikTok, el fan italiano narró lo que en un principio se creía era broma pero terminó siendo muy cierto.

El seguidor, luego de ubicar la casa, esperó y esperó por la barranquillera, sin embargo, no pudo lograr su cometido de hablar con ella, pues solo la vio entrando a su residencia. Pero parece que la suerte estuvo de su lado, ya que con el que sí pudo hablar fue con Tonino, hermano de la cantante colombiana, quien le recibió el parabrisas y lo ingresó a la casa.

Tonino, hermano de Shakira, recibió el parabrisas del fanático y lo ingresó a la casa para que la colombiana lo firmara.

Tiempo después, el hermano de Shakira salió con el “preciado tesoro”, la parte de este Twingo con el autógrafo de la colombiana, lo que bien podría representar una enorme valoración para este artículo que no solo se volvería “famoso” por la locura de su dueño, sino también por tener “estampada” la firma de una de las artistas más importantes del mundo en la actualidad.

Por ahora, todo lo que venga o sea de Shakira tendrá un valor especial y servirá para “seguir facturando”, tal y como lo mencionó la barranquillera en su “Session 53″ con Bizarrap. Ejemplo de esto, los artículos que se han venido valorizando y promocionando con cada frase icónica que lleva esta producción que actualmente tiene más de 344 millones de reproducciones en YouTube.

Shakira sigue facturando la “tusa” y pone a la venta la “sudadera de la venganza”

Después del éxito que tuvo Shakira con su canción junto a Bizarrap, “Music Sessions #53, y la frase icónica “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la barranquillera presentó un producto desde su cuenta de Twitter. Se trata de un buzo cuello redondo que tiene además una ilustración con un protagonismo de la palabra “facturan”.

En el posteo la artista escribió en inglés y en español: “Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://shakira.store”, “Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://shakira.store”.

De hecho, la cantante también promocionó el lanzamiento del buzo en sus historias de Instagram, en las que compartió un video en el que luce la prenda y redirecciona a su tienda oficial.

El buzo está disponible en tallas S, M, L, XL y 2XL. Tiene un costo de 60 dólares, aproximadamente 294.000 pesos.

Cabe señalar que en la página web la barranquillera también promociona varios de los artículos alusivos a sus canciones. Asimismo, como se ve en el posteo, la encargada de realizar el diseño para el buzo fue Isabella Mebarak, su sobrina.

Tras la publicación, no se hicieron esperar las reacciones de varios de los fanáticos de la barranquillera que siempre están presentes en todas las plataformas digitales donde Shakira tiene presencia, y allí, dejaron varios mensajes confirmando cuán lindo era el diseño y la prenda de vestir, que ahora se ha convertido en una tendencia para todos los fans que siguen todos y cada uno de los pasos o “productos” que saca la colombiana alusivos a la separación con Gerard Pique.