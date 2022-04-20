“选择或死”：另一部诅咒电影，这次以电子游戏为剧情的中心

“选择或死亡”：普通的视频游戏会改变不同人的生活，包括主角的生活。(Netflix)

在开幕现场，一位成年书呆子和电子游戏迷哈尔（Eddie Marsan）收到了一款名为 “CURS>R” 的虚构互动电脑游戏的副本。这是一款带有文字和选项的游戏，您必须从中选择通过关卡。 哈尔对这个发现感到很开心，但很快发现游戏知道他周围发生的一切，答案伴随着现实世界的后果。 介绍即将发生的事情是一个很棒的序幕，这场比赛很严肃。

几个月后，一位杰出的大学生凯拉（艾奥拉·埃文斯）从事清洁工作以支付学费。她向计算机专家艾萨克（Asa Butterfield）的朋友提供技术，后者反过来又帮助她学习编程，以便她能够获得足够的技能来上课。当 Kayla 在旧游戏中穿越道路时，她会明白自己必须选择其中一个选项否则就会死亡。有什么办法可以逃脱吗？

像其他任何类型一样，恐怖电影必须经过三个阶段才能起作用：一个有趣的想法，一个有吸引力的发展以及一个不辜负其承诺的封闭。恐怖很难结束自己的故事，在特许经营时代更是如此，在特许经营时代，成功可以转化为许多大片。 根据他对电子游戏先驱的目光，Choose or die 具有最初的魅力，他们的美学，它们的声音，它们的局限性以及现在的怀旧内容。

剧本有多少眨眼和引号？当然很多。这部电影有多少好场景？幸运的是，有几个。他们中的大多数没有多大意义，但他们有必要的紧张感。 正如已经提到的，前提是好的，但是情节直到最后都无法维持。 观众思考的时间越长，影片能给出的答案就越少。为了维持自己，就像该类型中经常出现的情况一样，这部电影借鉴了现实世界中的个人故事和恐怖。他一点一点地在调情诸如《深夜的噩梦》或《呼唤》之类的标题。没有进展的混合物。

罗伯特·恩格伦德的声音证实了所有这些联系。恩格伦德自己行动，以封锁与八十年代的整个联系。接下来的一切都是一系列解释，这些解释使情节失去了兴趣。他们想向我们解释的越多，历史的价值就越低。剧情的最后三分之一都在下坡。对电子游戏的热爱以及实现与之相关的完美故事的梦想使我们对最后感兴趣。最后我们都输了。

继续阅读