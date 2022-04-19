他们报告说，前哥伦比亚革命武装力量前战斗人员、和平协议签署方尤利玛·佩雷斯被杀害妇女

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

根据下议院党主席罗德里戈·隆多尼奥的报道，哥伦比亚革命武装力量的一名复员成员正在梅塔省复职，被确认为尤利玛·佩雷斯（Yolima Pérez），被发现死在家中。

这位领导人谴责了前游击队组织与哥伦比亚政府于2016年签署了《和平协议》的暴力侵害妇女的行为：

此外，全国共同重返社会公司补充说，这名 34岁的前战斗人员是该协议的签字人，正在恢复原状，在梅塞塔斯镇 “今天黎明时分被发现死在家中”。

该公司强调，受害者正在开发一个富有成效的项目，并进行学术和工作培训，以便从公民生活中为社会做出贡献：

尤利玛·佩雷斯（Yolima Pérez）成立了妇女组织 “Ch ocolate entre amiga s” 之一，并通过由女性领袖和社会行为者组成的妇女监督办公室监督了哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量于2016年签署的和平协议的执行情况。

根据发表的声明，该公司强调：“此案证明有必要全面执行《和平协议》，采取性别、领土、种族和差别待遇的方法，使我们能够在社会正义的基础上建设和平。”

在此背景下，和平特别司法机构（JEP）去年3月表示，自和平协议签署以来，已有306名复员人员被杀害，其中包括10名妇女，其中包括来自考卡省（西南部）的一名土著妇女。

这位 Londoño 在他的 Twitter 账户上发布了：





更多暴力侵害妇女案件：在巴兰基亚，耶稣受难日期间，两名妇女被杀

在过去的24小时里，在巴兰基亚，两名妇女被暴力杀害，引发了该市居民的担忧和愤慨。

第一例病例是在上午报告的，当时在拉普拉亚村，社区发现了一名名叫阿尔巴尼斯·德尔·卡门·贝兹的30岁妇女的死气沉沉的尸体。

根据当局的初步报告，死者的居民说，这名妇女与她的浪漫伴侣有强烈的争论，后者显然拿着刀袭击了这名妇女，直到她丧生。尽管该名妇女最终被转移到医疗中心，但卫生专业人员在那里证实了她的死亡。

这位女士最初来自委内瑞拉苏利亚州的马拉开波，对她的死亡负责的浪漫伴侣被确定为44岁的何塞·安东尼奥·马丁内斯·比洛里亚，苏克雷辛塞莱霍人。据当地媒体报道，之所以进行讨论，是因为该名妇女派了五个孩子去见亲生父亲；2、4、6、8和12岁的孩子没有母亲。

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

几个小时后，在巴兰基亚大都市区，一名妇女被枪杀死。这些事件发生在阿尔托斯德贝伦附近，在那里他们找到了被确认为 34岁的奥罗拉·桑切斯·鲍扎的受害者。

当局表示，在本案中，该名妇女被骑摩托车的武装人员拦截，他们向她开枪五次。据目击者称，桑切斯穿着黑色毛衣，蓝色牛仔裤，背着一个粉红色的小包。袭击发生后，该名妇女面对枪伤留下了一张毁容的脸。

今年到目前为止，大西洋省已报告了六起杀害妇女案件。3月底，据报道，亚斯利· 卡罗来纳州奥尔特加·巴斯蒂达（Yasli Carolina Ortega Bastida）在拉斯维加斯美洲附近死亡，她在一场战斗后也被浪漫伴侣刺伤。对于这起杀害女性事件，受害者的浪漫伴侣威廉·埃尔南多·莫利纳·索托被捕。





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