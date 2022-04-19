塞萨尔·希尔德布兰特谈政治危机：“问题在于卡斯蒂略欠弗拉基米尔·塞隆”

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）政府正在经历的危机是几份新闻报道以及诸如那是记者凯撒·希尔德布兰特的故事。通过他的直播节目，他提到了现任政府正在经历的复杂时刻，以及重组目前由总理领导的内阁的可能性阿尼巴尔·托雷斯。此外，他还提到了弗拉基米尔·塞隆（Vladimir Cerrón）对国家元首的影响。

在播客中，希尔德布兰特质疑万卡约大主教佩德罗·巴雷托枢机主教关于可能进行橱柜翻新的宣布。巴雷托说：“很明显，总统很快就会宣布新内阁和不再依赖秘鲁自由党或卡斯蒂略总统周围团体的总理正在进行的变革，” 巴雷托说，记者对此的回应是强调了一位关键人物的存在。

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

“主教佩德罗·巴雷托忽略了问题不在于卡斯蒂略向他许诺金牌。问题在于佩德罗·卡斯蒂略先生应归功于弗拉基米尔·塞隆（...）让我们看看塞隆先生是否允许他组建一个同样不同的新内阁。” 希尔德布兰特谈到胡宁前州长本可以给予的影响力，即他是领导佩德罗·卡斯蒂略进入政府的党内的重要人物。

“我不相信新内阁的宣布。问题是，它没有重量。塞萨尔·希尔德布兰特补充说，这就是弗拉基米尔·塞隆（Vladimir Cerrón）想要的，即与通常对自己的观点非常奴役的人民一起渗透到该州。

公告和职位

弗拉基米尔·塞隆（V@@ ladimir Cerrón）在他的社交网络上写道：“佩德罗·巴雷托主教说，该国即将死亡，这一声明再次证实了神职人员赞成反对总统的阴谋，” 弗拉基米尔·塞隆在回应红衣主教在批评秘鲁自由党时提到了秘鲁自由党这是佩德罗·卡斯蒂略执政的头几个月。

“教会政变？如果牧师还没发现，那么有一个政党赢得了选举，其余的将是篡夺。神职人员干预选举总理或内阁是完全不能接受的。这位接受调查的前州长补充说，巴雷托内阁只会保证人民与剥削者的下属共存，认为这是自然而必要的。

行政部门曾提到有可能更换内阁，但后来被一名成员否认。但是，4月18日星期一晚上，部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）宣布了改变的可能性。他在库斯科说：“好的，内阁可以重组，” 他在库斯科说，该地区在物价上涨后出现了失业情况。

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

一个多星期前，即4月11日，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）排除了他离职的可能性，甚至形容他领导的工作组很扎实。“我告诉你，我还没有提交辞呈，内阁非常稳固。我对这支为国家的利益而努力的团队感到非常满意。” 他告诉媒体，因为有抗议活动和民众要求行政人员辞职。

另一方面，国会女议员帕特里夏·奇里诺斯（Patricia Chirinos）指出，更换内阁不是正确的做法。“我已经确定了自己的立场，我认为内阁的任何更迭都不会意味着国家的积极变化。这将是第五次。我们已经看到，每次总统选举都会变得更糟，” 他在与 RPP Noticias 的对话中说。推动首次针对佩德罗·卡斯蒂略的空缺尝试的女议员保证，她的离职将是副总统迪娜·博卢阿特担任最高政治职位的适当措施。

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