苹果电视 + 发布了由马诺洛·卡多纳、玛丽娜·德·塔维拉等主演的惊悚片《现在与然后》的预告片

五个朋友面对着黑暗的过去。20年后，他的秘密终于会暴露出来吗？（Apple TV ）

这部备受期待的惊悚片将于20 22年5月20日在全球发行，共三集。 直播服务的独家制作将在每个星期五播出新的每周一集，直到6月24日。

该系列在迈阿密拍摄，用西班牙语和英语拍摄。No@@ w & Then 出演了一位杰出的演员阵容，包括塔维拉和罗西·佩雷斯的海洋学院奖提名人、爱丽儿奖得主何塞·玛丽亚·亚兹皮克、多项戈雅奖获得者玛丽贝尔·维尔杜；马诺洛·卡多纳；戈雅奖获得者索莱达·维拉米尔；艾美奖得主 Željko Ivanek；豪尔赫·洛佩斯、艾丽西亚·贾齐兹、达里奥·亚兹贝克·伯纳尔、艾丽西亚·桑兹、杰克·杜阿尔特和米兰达·德拉塞尔纳。你怎么能看到，主要是拉丁裔的演员，头等舱！

这个故事围绕着一群大学里最好的朋友的生活展开，在一个周末的庆祝活动结束后，其中一个朋友死了，这种生活永远改变了。现在，20 年后，剩下的五个人因为威胁而勉强团聚，这使他们看似完美的世界处于危险之中。

该系列来自 Bambú Producciones，创作者是拉蒙·坎波斯和杰玛 ·R· 内拉。坎波斯担任节目主持人，该系列由 Neira y Campos 和他的团队共同撰写。特蕾莎·费尔南德斯·瓦尔德斯和基甸·拉夫是该节目的执行制片人，拉夫也执导。

该作品加入了越来越多的 Apple Original s屡获殊荣的世界讲故事的人 , 包括最近发行并广受好评的系列《慢马》, 由奥斯卡金像奖得主加里·奥尔德曼主演的国际间谍惊悚片; Pachinko, based这部由 Soo Hugh 撰写和制作的备受赞誉的小说；以及最近更新的热门喜剧《阿卡普尔科》，由 Eugenio Derbez 主演和制作。

《No@@ w & Then》还将与即将上映的系列一起发行，包括由奥斯卡金像奖制片人兼作家马克·博尔（Mark Boal）撰写的南美和美国之间的新动作惊悚片《回声3》；导演、作家、制片人、摄影师和编辑获奖者的新故事曾多次获得奥斯卡金像奖和英国电影学院奖的阿方索·卡隆（Alfonso Cuarón）和巴勃罗·拉腊因（Pablo Larraín）制作的星光熠熠的西班牙语医疗剧《午夜家庭》（Midnight Family），他目前已达成协议，将通过其制作公司Esperanto Filmoj专门为Apple TV +开发电视节目还有胡安·德迪奥斯·拉腊因。

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