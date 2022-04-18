反对派以国歌庆祝反洗钱改革的挫折：“为民粹主义而战”

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

在电力改革投票期间，反对党 PAN、PRI PRD 甚至 Movimiento Ciudadano 都聚集在一起，取消了莫雷纳的合格多数席位。墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的倡议以223票反对（275票赞成）遭到拒绝。

代表们的第一反应是在联盟国会内部，他们以协调一致的节奏庆祝，他们的声音：“墨西哥，墨西哥，墨西哥”。然后，他们一起唱了国歌，有些人举起拳头，以 “Viva México” 结尾。

例如，加布里埃尔·夸德里（Gabriel Quadri）在他的社交网络上发布了 “庆祝民粹主义失败的国歌” 以及当下的视频。

反对派的投票在众议院的屏幕上扫了红点，也就是反对。此外，墨西哥绿色生态学家党（PVEM）的加米诺·加西亚·罗西奥·亚历克西斯和平托斯·卡瓦列罗·安德烈斯也加入了行列。

正如在社交网络上所承诺的那样，制度革命党（PRI）的卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）投票赞成电力改革，这与该党的全国主席亚历杭德罗·莫雷诺·卡德纳斯（Alejandro Moren o Cárdena s）领导的整个席位相反。

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

但是庆祝活动通过社交网络继续进行，他们不仅在知道结果后发布了片刻，而且还在个人和团体方面取得了各种胜利。

“我们设法阻止了洛佩斯异常的电子反改革（...）这是一个历史性时刻，对民粹主义和总统来说都是历史性的失败，也是他暴政的转折点，” 泛音家加布里埃尔·夸德里（Gabriel Quadri）发表说。

来自同一反对派集团的玛丽安娜·戈麦斯·德尔·坎波（MarianaGómez del Campo）发表了商会的一张照片，在那里可以看到他举起拳头举起墨西哥国旗，并保证巴特利特法律已经死亡。

“这张照片说明了一切，最重要的是，联合的反对派永远不会被击败。继续为墨西哥而战。这是我们第一次阻止共和国总统发出的有害的宪法改革...”，他在官方推特上写道。

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

维克多·佩雷斯·迪亚斯（VictorPérezDíaz）参加了庆祝活动，他通过社交网络发布了一段新视频。在其中，你可以看到来自PAN替补席的代表们聚集在一起，非常高兴地表演他们党的国歌，同时他们互相拥抱，打招呼和微笑。

PRI副主席兼国家主席亚历杭德罗·莫雷诺（Alejandro Moreno）通过社交网络做了同样的事情，他在社交网络上祝贺所有替补席成员在对无保留条款的投票中提出和取得的结果。

“我赞赏反对派代表，特别是70个刑法改革党的忠诚和勇气，他们光荣地信守诺言。今晚将成为历史上的标志，永远站在公民一边前进。墨西哥是第一位的！”，他写道。

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

民主革命党（PRD）的代表们还通过国会Perredists的官方网络加入了一份集体出版物：

“#México 赢了，清洁能源赢了，年轻人赢了，你的家人赢了，你的事业赢了，你赢了。感谢你今天我们成为了家园，我们放弃了 #LeyBartlett，#PRD 的原因是人民的原因，” 他们在 Twitter 帐户上写道。

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