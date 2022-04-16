三名中国宇航员在太空停留六个月后返回地球

中国神舟13号航天器在天宫空间站完成操作后，于本周六降落在戈壁沙漠，三名宇航员在那里停留了183 天，这是中国有史以来最长的载人飞行任务。

据新华社官方报道，救援人员立即前往中国内蒙古自治区（北部）的东风着陆点。

《环球时报》援引北京航天控制中心的话说，着陆 “非常完美，三名太空飞行员的状况非常好。”

迄今为止发布的图像显示，地面工作人员正在打开太空舱舱口，但尚未见到宇航员翟志刚、叶光复和王亚平，后者是第二位进入太空的中国女性，也是去年11月第一位进行 “太空行走” 的女性。

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia

今天上午神舟十三号完成了主舱与天宫空间站的分离之后，重返地球大约花了九个小时。

这是中国向其空间站发出的第二次载人飞行任务，预计该空间站将于今年年底准备就绪。

自 10 月 16 日发射以来，taikonauts 已经完成了推进中国空间站准备工作的多项任务，包括两次太空行走、二十多项科学实验和数据收集。

正如中国载人航天项目的首席设计师周建平在去年3月提出的那样，中国的下一次载人航天飞行任务将在今年进行，并将再次由六人组成。

La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas

周说，这个亚洲国家将在2022年向天宫带来 “两个实验模块，两艘载人船和两艘货船”，并补充说，该站将从5月开始进入 “建设阶段”。

预计来自神舟14号和神舟15号的太空人将完成天宫的施工工程，按照原计划，天宫工程应在今年年底前准备就绪。

这座中国空间站的名字在普通话中意为 “天宫”，重约70吨，预计将在距地球表面约400公里的轨道上运行约15年。

（来自 EFE 的信息）

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