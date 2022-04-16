AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期六 16 四月 2022
奇諾

三名中国宇航员在太空停留六个月后返回地球

宇航员王亚平和她的两个男同事翟志刚和叶光复的太空舱降落在该国西北部的戈壁沙漠

Newsroom Infobae

16 四月 2022

中国神舟13号航天器在天宫空间站完成操作后，于本周六降落在戈壁沙漠，三名宇航员在那里停留了183 天，这是中国有史以来最长的载人飞行任务。

新华社官方报道，救援人员立即前往中国内蒙古自治区（北部）的东风着陆点。

环球时报》援引北京航天控制中心的话说，着陆 “非常完美，三名太空飞行员的状况非常好。”

迄今为止发布的图像显示，地面工作人员正在打开太空舱舱口，但尚未见到宇航员翟志刚、叶光复和王亚平，后者是第二位进入太空的中国女性，也是去年11月第一位进行 “太空行走” 的女性。

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia
Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia

今天上午神舟十三号完成了主舱与天宫空间站的分离之后，重返地球大约花了九个小时。

这是中国向其空间站发出的第二次载人飞行任务，预计该空间站将于今年年底准备就绪。

自 10 月 16 日发射以来，taikonauts 已经完成了推进中国空间站准备工作的多项任务，包括两次太空行走、二十多项科学实验和数据收集。

正如中国载人航天项目的首席设计师周建平在去年3月提出的那样，中国的下一次载人航天飞行任务将在今年进行，并将再次由六人组成。

La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas
La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas

周说，这个亚洲国家将在2022年向天宫带来 “两个实验模块，两艘载人船和两艘货船”，并补充说，该站将从5月开始进入 “建设阶段”。

预计来自神舟14号和神舟15号的太空人将完成天宫的施工工程，按照原计划，天宫工程应在今年年底前准备就绪

这座中国空间站的名字在普通话中意为 “天宫”，重约70吨，预计将在距地球表面约400公里的轨道上运行约15年。

（来自 EFE 的信息）

继续阅读：

面对俄罗斯的撤军，国际空间站的未来会怎样
国际空间站：为什么两国之间的竞标会导致它们的崩溃？
2022年10项最重要的太空任务将是什么