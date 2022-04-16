乌克兰首富承诺重建被围困的马里乌波尔：“我们需要像马歇尔计划这样的国际计划”

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

乌克兰首富已承诺帮助重建被围困的城市马里乌波尔，他在那里拥有两家大型钢铁厂，他说，这将再次在全球范围内竞争。

里纳特·阿赫梅托夫（Rinat Akhmetov）目睹自己的商业帝国因在乌克兰东部的八年战斗而四分五裂，但他仍然持挑衅态度，确信他所谓的 “我们勇敢的士兵” 将保卫亚速海上的这座城市，在轰炸七周后沦为荒原。

但是，就目前而言，乌克兰最大的钢铁公司 Metinv est公司宣布无法履行其供应合同，而其金融和工业集团 SCM集团正在履行其债务义务，但其私人能源生产商 DTEK在@@ 与债权人的协议中 “优化了债务的偿还”。

“马里乌波尔是一场全球悲剧，也是英雄主义的世界典范。对我来说，马里乌波尔一直是并将永远是乌克兰的城市，” 阿赫梅托夫在对路透社问题的书面答复中说。

他说：“我认为我们勇敢的士兵会保卫这座城市，尽管我知道这对他们来说是多么困难和艰难。” 他补充说，他每天都在与在马里乌波尔经营Azovstal和Illich钢铁厂的 Metinv est经理保持联系。

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

上周五，Metinv est报告称，它永远不会在俄罗斯占领下运营，对马里乌波尔的围困使乌克兰三分之一以上的冶金生产能力瘫痪。

阿赫梅托夫赞扬了乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基在战争期间的 “热情和专业精神”，这似乎软化了关系，此前乌克兰领导人去年表示，希望推翻其政府的阴谋者曾试图让这位商人介入。

然后，阿赫梅托夫称这项指控是 “绝对的谎言”。

“战争当然不是不同意的时候...我们将重建整个乌克兰。” 他说，并补充说，他已于2月23日返回该国，此后一直在那里。

乌克兰的马歇尔计划

阿赫梅托夫没有确切说出他在哪里，但他在 2 月 16 日曾在马里乌波尔，当时一些西方情报机构预计入侵将开始。他说：“我在街上与人交谈，我会见了工人...”。

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

“我的目标是重返乌克兰马里乌波尔，实施我们（新生产的）计划，以便在马里乌波尔生产的钢铁能够像以前一样在世界市场上竞争。”

俄罗斯于2月24日入侵，当时弗拉基米尔·普京总统宣布了使该国非军事化和 “去纳粹化” 的 “特别行动”。基辅及其西方盟友拒绝将其作为无端袭击的虚假借口。

长期以来一直是乌克兰首富的阿赫梅托夫自 2014 年俄罗斯吞并黑海的克里米亚半岛以及乌克兰东部的两个地区顿涅茨克和卢甘斯克宣布脱离基辅独立以来，他的商业帝国已经萎缩。

据《福布斯》杂志报道，阿赫梅托夫2013年的净资产达到 154亿美元。目前为3 9亿美元。

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

“对我们来说，2014年爆发了战争。我们在克里米亚和暂时占领的顿巴斯领土上损失了所有资产。我们失去了业务，但这使我们变得越来越强大，” 他说。

他说：“我相信，作为该国最大的私营公司，SCM将在乌克兰战后重建中发挥关键作用，” 他援引官员的话说，战争损失已达到1万亿美元。

他说：“我们肯定需要一项前所未有的国际重建计划，即乌克兰的马歇尔计划，” 他指的是第二次世界大战后帮助重建西欧的美国援助项目。

“我相信，在这场战争中获胜之后，我们所有人都将重建一个自由、欧洲、民主和成功的乌克兰。”

（来自路透社的信息）

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