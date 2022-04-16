俄罗斯下令逮捕一名散布有关入侵乌克兰的虚假信息的记者

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

俄罗斯司法部门周五下令逮捕一名来自西伯利亚的记者，该记者在一篇文章中声称，俄罗斯防暴警察的11名成员拒绝参加在乌克兰的莫斯科军事行动。

根据俄罗斯联邦调查委员会的说法，该男子是西伯利亚哈卡斯地区一个网站的主编， 被指控 “故意散布有关俄罗斯武装部队的虚假信息” 。

委员会在一份声明中说，如果被定罪，该记者将面临10年监禁。

该组织的当地分支机构没有提供记者的姓名，但据报道，他是哈卡斯新闻网站 Novyi Fokus（新方法）的主任米哈伊尔·阿法纳西耶夫（Mikhail Af anasyev）。

El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcel REUTERS

4月初，阿法纳西耶夫援引消息人士的话说，内政部OMON特种防暴部队的11名成员在拒绝被派往乌克兰后受到当局的压力。

阿法纳西耶夫的文章已在社交媒体上广泛分享。

周五，俄罗斯媒体监管机构封锁了俄语版的《莫斯科时报》网站，该网站是一家引用该文章的独立媒体。

该报在其网站上说：“俄罗斯周五封锁了《莫斯科时报》的俄语服务，此前该报公布了当局认为有关防暴警察拒绝在乌克兰作战的虚假信息。”

根据最近通过的法律，发布当局认为虚假的有关乌克兰冲突的信息将被判处最高 15 年监禁的重刑。

战争公告

一位俄罗斯国家电视台记者保证，在乌克兰军队设法击沉克里姆林宫旗舰莫斯科之后，第三次世界大战已经开始。

Rossiya 1 频道主持人奥尔加·斯卡贝耶娃说，这艘军舰遭受了 “火灾”，并声称双方之间的 “升级” 可以 “安全地称为第三次世界大战”。

一位俄罗斯记者说，西方认为 “俄罗斯人应该简单地从地球上抹掉。”

他还指出，俄罗斯 “肯定是在与北约本身作战”。

主持人的立场似乎与媒体上传播克里姆林宫报道的其他出版物一致，即俄罗斯军队俘虏了在乌克兰东部帮助保卫领土的北约国家的军事人员。该评论归因于俄罗斯议会杜马上议院官员安德烈·克里莫夫（Andrey Klimov），可能是指在冲突东线遭到俄罗斯军队伏击的一群波兰民兵。

（来自法新社的信息）

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