俄罗斯禁止英国首相鲍里斯·约翰逊进入该国

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

俄罗斯周六禁止英国首相鲍里斯·约翰逊和其他十二名高级官员进入该国，原因是英国政府对 莫斯科采取了 “前所未有的敌对行动”。

俄罗斯外交部在宣布这项措施时说：“采取这一步骤是为了回应伦敦发起的猖獗的政治宣传运动，该运动旨在孤立俄罗斯，为遏制我们的国家和扼杀国民经济创造条件。”

俄罗斯外交声明强调，英国政府 “故意通过向基辅政权塞满致命武器并协调北约的类似努力，故意加剧乌克兰周围的局势。”

外交部强调：“英国当局的俄罗斯恐惧政策将自己定为促进对我国的消极态度和冻结几乎所有领域的双边关系的基本任务，这损害了英国本身居民的福祉和利益。”

根据莫斯科的说法，任何制裁攻击 “都将不可避免地转向其发起人，并将被果断地拒绝”。

除约翰逊外，该禁令还影响到他的九名内阁成员，副总理多米尼克·拉布，外交部负责人伊丽莎白·特鲁斯；国防部，本·华莱士；运输；格兰特·沙普斯；内政部；普里蒂·帕特尔；经济；里希·苏纳克；商业、能源和工业战略，夸西·夸腾和文化，纳丁·多里斯，以及武装部队国务卿詹姆斯·希皮。

受制裁者名单由苏格兰首相尼古拉·斯特金、英格兰和威尔士总检察长苏拉·布拉弗曼以及前总理兼保守党议员特蕾莎·梅完成。

基辅的鲍里斯·约翰逊

鲍里斯·约翰逊的基辅之旅

首相鲍里斯·约翰逊上周六前往基辅，以示英国对乌克兰的 “声援”，乌克兰持续了50多天唐宁街说，一直在抵制俄罗斯军队的入侵。在访问期间，总理承诺向乌克兰提供装甲车和反舰导弹；他称乌克兰抵抗俄罗斯入侵是 “21世纪最伟大的壮举”。

乌克兰驻英国大使馆与总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）发布了总理的照片，两位领导人在办公室里面对面坐在两国国旗旁边，并传达了一条信息：“惊喜”。

英国首相发言人说，约翰森前往乌克兰 “亲自会见了总统（沃洛德米尔）泽伦斯基，以表示声援乌克兰人民”，并打算向这个东欧国家 “提出一揽子新的财政和军事援助”。

英国宣布运送价值1亿英镑（1.2亿欧元）的新军事装备的第二天，唐宁街证实了在乌克兰首都举行的会议。发言人说，领导人谈到了 “长期（英国）对乌克兰的支持”。

约翰逊说：“由于总统（沃洛德米尔）泽伦斯基的坚定领导以及乌克兰人民无敌的英雄主义和勇气，（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京的可怕计划被打乱了，” 约翰逊在唐宁街的报道中援引他的话说。

英国政府首脑最后一次来基辅是在2月2日，也就是俄罗斯入侵开始前几周，当时他与泽伦斯基举行了联合新闻发布会。

（来自 EFE 和法新社的信息）

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