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星期六 16 四月 2022
奇諾

麦德林启动保护鸽子的计划

它旨在提高公民对这些动物的护理和保护的认识。市长办公室已经开始干预一些公园，以支持鸟类的保护

Newsroom Infobae

16 四月 2022
Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens
Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

鸽子是引发关于爱与恨的讨论的鸟。为什么？，对它们对人类和其他物种健康的影响有很多污名化。此外，有些人声称它们会影响雕像，雕塑，外墙和其他公共场所。

确切地说，这就是麦德林市长打算通过环境部 “揭开神秘面纱” 的目的，该部安蒂奥基亚大学的Allied for the Planet 研究小组合作，该研究小组正在推动 “负责任和尊重鸽子” 的互动计划。该策略将对个人进行统计，诊断其健康状况并推进社区的教育进程。

实际上，麦德林的三个公园已经在介入：阿兰胡埃斯，贝伦和佩德雷加尔；但是，这个想法是在上述计划中扩大覆盖范围。动物保护和福利部副部长戴安娜·马塞拉·桑塔克鲁斯说：

政府解释说，他们正在对城市某些地区的鸽子进行 “生态卫生” 诊断，该诊断由三个基本组成部分设计，以 “对该物种进行良好的管理”；在研究小组 Allied for the Planet的帮助下，他们确定 “诊断，研究和教育策略，它们共同为每个公园的整体管理奠定了基础，维护了生态学原理”。

副部长桑塔克鲁斯解释说：“通过了解该物种的伦理学，对筑巢的偏好，消化系统的具体特征，解剖结构，行为和生殖动态，它旨在激发人们对鸽子的更大同情，” 副部长桑塔克鲁斯解释说。麦德林正在提出的驾驶计划的意图。例如，一些教育机构为儿童和青少年举办了提高认识日，有200多名学生、教师和学校领导参加。

自2007年以来，在首都安蒂奥基亚（Antioquia），已经制定了控制鸽子的策略，其中包括：从位于某些公园的鸽子中提取卵子，对这些区域进行维护和定期清洁，以及控制其中一些鸟类的喂养。实际上，有一些公民行动主义者可以帮助保护该物种，例如，Centro deMedellín门户网站在一份编年史中报道了城市某些地区的某些公园，非正规居民和小贩如何购买玉米块，在广场上浇水，这些鸟必须吃。

麦德林市长办公室于2017年禁止了这种方式，因为当时卫生部保证这些动物以玉米，面包或面粉为食是不健康的。这项措施遭到了市民的拒绝，主要是一些出售这种食物的商人，以便广场和公园的游客可以喂鸽子，这不仅在麦德林，而且在该国几个城市几乎都是一个 “吸引力”。

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