麦德林启动保护鸽子的计划

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

鸽子是引发关于爱与恨的讨论的鸟。为什么？，对它们对人类和其他物种健康的影响有很多污名化。此外，有些人声称它们会影响雕像，雕塑，外墙和其他公共场所。

确切地说，这就是麦德林市长打算通过环境部 “揭开神秘面纱” 的目的，该部与安蒂奥基亚大学的Allied for the Planet 研究小组合作，该研究小组正在推动 “负责任和尊重鸽子” 的互动计划。该策略将对个人进行统计，诊断其健康状况并推进社区的教育进程。

实际上，麦德林的三个公园已经在介入：阿兰胡埃斯，贝伦和佩德雷加尔；但是，这个想法是在上述计划中扩大覆盖范围。动物保护和福利部副部长戴安娜·马塞拉·桑塔克鲁斯说：

政府解释说，他们正在对城市某些地区的鸽子进行 “生态卫生” 诊断，该诊断由三个基本组成部分设计，以 “对该物种进行良好的管理”；在研究小组 Allied for the Planet的帮助下，他们确定 “诊断，研究和教育策略，它们共同为每个公园的整体管理奠定了基础，维护了生态学原理”。

副部长桑塔克鲁斯解释说：“通过了解该物种的伦理学，对筑巢的偏好，消化系统的具体特征，解剖结构，行为和生殖动态，它旨在激发人们对鸽子的更大同情，” 副部长桑塔克鲁斯解释说。麦德林正在提出的驾驶计划的意图。例如，一些教育机构为儿童和青少年举办了提高认识日，有200多名学生、教师和学校领导参加。

自2007年以来，在首都安蒂奥基亚（Antioquia），已经制定了控制鸽子的策略，其中包括：从位于某些公园的鸽子中提取卵子，对这些区域进行维护和定期清洁，以及控制其中一些鸟类的喂养。实际上，有一些公民行动主义者可以帮助保护该物种，例如，Centro deMedellín门户网站在一份编年史中报道了城市某些地区的某些公园，非正规居民和小贩如何购买玉米块，在广场上浇水，这些鸟必须吃。

麦德林市长办公室于2017年禁止了这种方式，因为当时卫生部保证这些动物以玉米，面包或面粉为食是不健康的。这项措施遭到了市民的拒绝，主要是一些出售这种食物的商人，以便广场和公园的游客可以喂鸽子，这不仅在麦德林，而且在该国几个城市几乎都是一个 “吸引力”。

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