他们发现 Vania 平安无事；她在伊斯塔帕拉帕失踪了

墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）报告说，据报在伊斯塔帕拉帕市长办公室失踪的26岁女孩瓦尼亚·巴隆（Vania Barrón）已经活着找到。

26岁的母亲劳拉·华雷斯（Laura Juárez）也通过社交媒体报道了这位年轻女子的出现。

“我很高兴地告诉你，大约一个小时前，检察官办公室已经找到了我的 Vania。感谢你们每个人的感情、支持和团结的象征，这是我没什么可付出的。谢谢，谢谢，” 他解释说。

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

据瓦尼亚的母亲说，这位年轻女子星期三晚上出去称重自己，然后在圣米格尔·特奥通戈附近的公园里锻炼身体。

这位母亲解释说，由于她通常在乌托邦特奥通戈（Utopia Teotongo）跑步，游客必须在那里登记，所以她去这个地方找她，但他们没有写下来，所以她很担心。

检察官办公室则报告说，它找到了 “安全无虞” 的Vania，并向她提供了法律和心理支持。

Foto: FGJCDMX

为了找到这个问题，当局进行了一次机构调查，调查警察（PDI）的人员参加了调查，并将办公室移交给了C-5、贩运人口检察官和家庭暴力犯罪调查检察官。

他们详细说，根据这位年轻女子的说法，她的缺席是自愿的，她不打算回家。

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

上周三，墨西哥国立自治大学第四国立预备学校的学生索菲亚·莫拉莱斯的亲戚和同事在这名 17岁女孩去世后在墨西哥城游行，要求伸张正义。

抗议者从佐卡洛滨海艺术中心要求澄清位于库奥特莫克市长办公室 Doctores 附近的 Marvelou 酒吧发生的事情，索非亚和另外三个朋友去那里庆祝。据称，在机构里，他们通过喝的饮料被吸毒。

片刻之后，这位女权主义者在没有出现生命体征的情况下被紧急部队送往医院。

“我们仍在等待毒理学结果，我们仍在等待证词和信息。我不想阻碍调查，因为作为公民，我们有责任给当局投信任票。我想相信可以因此而发生变化，这是当局以最佳方式完成工作的机会，” 索非亚的兄弟丹尼尔·莫拉莱斯·洛佩斯说。

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

首先，当局接近该事件，将其作为非法死亡进行调查。但是，在提出申诉后，墨西哥城总检察长办公室进行了纠正，最后表示将根据杀害妇女议定书对该案进行调查。

“正在调查一名少年的死亡，他的尸体位于库奥特莫克市长办公室Doctores街区的街道上。该机构报告说，通过这种方式，调查杀害妇女罪特别检察官办公室、性别犯罪调查和受害者护理总协调局的工作人员，并与调查警察的成员密切合作。”

抗议活动是在总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）发表其任期第四年的季度报告的第二天，他在报告中承认杀害妇女案件增加了15％。面对这一点，他指责它可能 “不符合现在的条件”。相比之下，总统强调，在该国影响最大的12起犯罪中，总体减少了9起。

“我们可能需要更长的时间才能安抚这个国家，但最可靠的办法是参加该基金。他说，所有这些实现和平的努力都没有侵犯人权，没有武装部队参与屠杀，没有实施酷刑，没有像以前那样被强迫失踪和法外处决。”

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