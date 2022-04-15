弗雷迪·林孔：帕斯夸尔·格雷罗告别布埃纳文图拉巨像的节目

瓦列考卡纳的首府已经在准备接受布埃纳文图拉巨像，并在体育场向他致敬，在那里他为美国卡利和哥伦比亚国家队的球迷们带来了许多欢乐。

弗雷迪·林孔死后两天，在被带到布埃纳文图拉之后，他的尸体将在4月16日星期六上午葬礼之前返回卡利进行最后的告别。

这位前足球运动员的儿子塞巴斯蒂安·林孔（SebastiánRincón）通过他的Twitter帐户发表讲话，透露了将在整个星期六的复活节周向国家队偶像致敬的细节和行程。

4月15日星期五中午，阿根廷俱乐部巴拉卡斯中央前锋塞巴斯蒂安散布了有关首都巴列考卡纳洛斯奥利沃斯殡仪馆举办的节目的信息：

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

致敬活动将于上午10点在奥林匹克体育场帕斯夸尔·格雷罗开始。在体育场馆的南舞台上将举行一次副手术，直到12米。

仪式结束后，活动的组织将允许公众在下午 12 点至下午 4 点陪同，最后，从下午 4 点到下午 6 点，你的棺材将被转移到南方大都会公墓，进行最后的告别。

塞巴斯蒂安·林孔（SebastiánRincón）在Balón Dividivido节目的麦克风上表达了痛苦，并感谢这位国家体育偶像事故后不幸去世后的哀悼：

4月13日（星期三）晚上 11:30，卡利的Imbanaco诊所证实了弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）的死亡，该前运动员在凌晨发生严重交通事故三天后被送进重症监护室（ICU）上周一，4月11日在考卡山谷省首府。

医疗中心报告说，考虑到随访，诊断测试和放射学研究，弗雷迪·尤西比乌斯的病情非常危急，但对他来说并没有显示出良好的发展。在这方面，该诊所的医务主任劳雷亚诺·昆特罗·巴雷拉（Laureano Quintero Barrera）报告说，病人仍处于各自的重症监护病房的极端条件下。

这是他在国际体育领域的职业生涯的汇编，也是他在坠机事故发生后对他进行治疗的医疗中心对他死亡的确认。, 显然, 他是撞上卡利大众公共交通系统 (我) 在卡利的公共汽车上的面包车的副驾驶4月11日清晨：

卡利市长豪尔赫·伊万·奥斯皮纳（Jorge IvánOspina）周一发表讲话，透露了有关弗雷迪所涉事故的新细节。市长能够编译出，与公共交通系统公共汽车的碰撞发生在凌晨4点11分，当时带有 UGR 410 牌照的福特卡车在 El Perro公园区附近撞上了一辆公共汽车。

应该指出的是，在事故发生的街道上，林孔的支持者于4月14日星期四上午向他致敬：

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