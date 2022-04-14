德国没收了一艘与普京关系密切的俄罗斯大亨有关的超级游艇

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

德国当局在确定一艘超级游艇属于俄罗斯阿利舍尔·乌斯马诺夫的姐姐后，在汉堡扣押了一艘超级游艇，该游艇被认为是 “普京最喜欢的寡头之一”，并被指定为他可能的前锋。

联邦刑警办公室周三表示，经过 “广泛调查”，尽管 “躲藏在国外”，它还是能够确定所有者是乌斯马诺夫的姐姐古尔巴霍尔·伊斯梅洛娃。

超级游艇迪尔巴（Dilbar）被开曼群岛旗帜，并以马耳他的一家公司的名义注册，马耳他是亿万富翁经常存入财富的两个银行天堂。它于2016年推出，据报道成本超过6.48亿美元。

警方说，德国当局在布鲁塞尔开展工作，以确保对所有者实施欧盟制裁。他补充说，这艘船不能再出售、出租或移动。

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

美国和欧盟上个月宣布对冶金大亨乌斯马诺夫实施经济制裁，原因是他与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的关系以及对入侵乌克兰的回应。

3月初，意大利从乌斯马诺夫手中没收了价值约1700万欧元（合1850万美元）的房产。

被美国视为俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的 “头目” 的乌斯马诺夫在三周后保证，在受到英国制裁之前，他将自己在英国的许多资产和财产交给了信托基金。

(Reuters) REUTERS

这位伦敦财富约为 184亿美元的金属行业大亨的发言人解释说，他在英国的大部分财产，包括伦敦西北部的一座豪华豪宅，“很久以前就被转移到了不可撤销的信托基金。”“从那时起，乌斯马诺夫不再是他的（货物）所有者，也无法管理它们或谈判出售，但他只能将它们用于出租。他作为受益人退休，并将受益人的权利捐赠给了家人，” 他说。

（来自 AP 和 EFE 的信息）

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