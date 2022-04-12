有影响力的人 “Amara qua linda” 和玛丽亚·卡米拉·索特洛实现了波哥大圣达菲社区几个女孩的梦想

波哥大中部SantAfe社区的大部分居民遭到污名化和歧视，该地区因暴力而流离失所的街头居民、性工作者（男女）和拾荒者以及非正规摊贩居住在这一地区，是一些主要问题得益于有影响力的人 “阿玛拉·夸琳达” 和模特玛丽亚·卡米拉·索特洛（MaríaCamila Sotelo）的工作，该倡议以该领域的几位女孩为特色，从而消除了这一问题。

她访问这个首都部门的唯一目的是与一群女孩见面，就每天困扰她们的问题以及她们在教育、文化和为母亲工作方面获得的机会进行社交活动。

同样，两位有影响力的人将成为小孩子的模特儿的梦想变成了现实，因为他们俩都照顾着走秀，让他们成为选美皇后，主持人和歌手一天。甚至，根据这两种性格，该地区的三个女孩也被选中参加一个孩子的才华，此外，他们将有机会在国外代表哥伦比亚。

这个小型展览得到了国民军，私营部门公司和Santafe社区本身的社区的支持，通过实现 “梦想成真，梦想闪耀” 的事实，也代表了 “女性联盟和赋权的象征”。本周末举办的活动。

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同样，该社区的领导人陪同参加时装表演的一群未成年人，这场走秀也因几场舞蹈表演而活跃起来。

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另一方面，值得一提的是，尽管有影响力的人警告说他将于2021年底退出社交媒体，但阿玛拉和她的兄弟阿米·罗德里格斯（AmiRodríguez）都继续为社交网络创作内容。

当时，这位年轻人在他的弟弟阿拉丁的陪伴下分享了许多照片和视频，阿拉丁患有轻微的神经发育迟缓，使他无法清晰地说话。对未成年人的持续嘲弄和攻击引起了威胁要退出社交媒体的数字创作者的强烈拒绝。

罗德里格斯@@ 说：“我认为现在最好的事情，我不知道这是一个仓促的决定还是什么，但这就是我现在心中的感觉，因为我感到非常沮丧，就是再次远离社交媒体，去接受治疗或者克服这个问题并度过这个周期。”Instagram 账户，而他却被抹掉了眼泪。

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但是，他让粉丝们放心，并说离开社交网络的决定将是暂时的，同时他可以更好地阐明自己的想法，吸收情况，并且在他的家人的陪伴下，他的妹妹阿玛拉·奎·琳达（Amara que linda）是其中的一部分，他们找到了解决这种不幸的办法据他说，这种情况正变得越来越重复。

随后，阿米·罗德里格斯（Ami Rodriguez）重新激活了她的社交网络，尤其是Instagram，目前她拥有超过四百万的粉丝他甚至毫不犹豫地在弟弟的陪伴下再次分享视频，圣诞节是他最后一次上传录音，表现出他的优雅和幽默感。

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