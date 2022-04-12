五部纪录片将在加拿大HotDocs音乐节上代表哥伦比亚电影院

哥伦比亚电影再次出现在世界上，这次是北美最重要的纪录片节：HotDocs；在那里，将放映四个全国性的展览，前提是将民族人物和电影制片人创作的第七种艺术品扩展到地球上大部分地区。

加拿大的Hot Docs国际纪录片电影节是该国最传统的电影节之一，按照这种思想顺序，它是与该地区纪录片类型关系最大的电影节。自1993年以来，这个电影节不仅对美国和加拿大的评论家和电影导演来说都非常重要。

此外，本次会议的组织还负责管理各种制作资金并全年执行制作计划，包括Doc Soup和Hot Docs Showcase。现在，作为本届电影节的一部分，今年将放映四部哥伦比亚纪录片。

今年，第29届电影节将于4月28日至5月8日举行；在那里，将展出以移民，自然和环境为主要元素的视听格式，影迷，电影迷和这种电影格式的评论家将看到这些格式。

首先要放映的是由尼古拉斯·范·赫梅里克和克莱尔·魏斯科普夫执导的电影《阿里斯》，他们首先要求几位年轻女性闭上眼睛，以便他们可以想象一个新同学的故事，他是虚构的，与电影同名。这就是关注波哥大阴暗街道的故事的开始方式。

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随着故事的展开，导演们表明，从小说开始的东西最终达到了现实的层面，使主角们通过阿里斯（Alis）和不同的视角看到了自己的现实。它也成为投影体验的一种练习，重点是镜头中参与者的过去。

“Alis” 在第 72 届柏林电影节上获得水晶熊奖和泰迪最佳影片奖后抵达加拿大电影节。此外，它将成为 “智利制造” 部分的一部分，因为少数联合制作来自该国。

“我的两个声音” 在柏林电影节论坛上全球首映时，它成功地进入了电影界。现在，它来到了加拿大频谱类别中的HotDocs。哥伦比亚加拿大电影制片人丽娜·罗德里格斯（LinaRodríguez）的这部电影讲述了马里内拉（Marinela）的故事，她出生于北美国家，但四岁时返回哥伦比亚。现在，作为一名成年女性，她在各种感觉中回到了自己出生的地方。

与她一起，另外两名拉丁裔移民分享了他们曾经是散居国外的受害者的经历。在这个故事中，记忆、语言和传统彼此对峙，使他们的身份隐藏起来。

吉列尔莫·蒙卡约（Guillermo Moncayo）的《无事》将在 “短裤” 部分首次亮相。基本上，这是一部嵌入另一部电影的电影：它结合了一位努力改善与女儿共存的动物园管理员重现的小说，以及导演在震耳欲聋的沉默之后与兄弟的真实往来以及患有抑郁症的鳄鱼中显示的肖像画。此外，哥伦比亚和荷兰联合制作的《When the Shot》将在全球首映。

这是一种第一人称叙事，使观众陷入遭受袭击的电影制片人的脚步，感受到暴力所产生的焦虑。血液与期望和熟悉的风景的融合，尽管功能失调。

最后，作家米利苏坦多·邦格拉（Milisuthando Bongela）将在 “Milisuthando” 上展示热门文档论坛（讨论项目资金），这意味着哥伦比亚，美国和南非之间的合作。它代表了种族背景下的爱情形象。

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