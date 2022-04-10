弗朗西亚·马尔克斯所穿面料上的传统符号

弗朗西亚·马尔克斯用色彩影响了总统竞选。不仅是引起非裔哥伦比亚人社区关注的皮肤，而且还因为他们的服装风格在穿着具有悠久而重要历史的服装和面料中脱颖而出。

这方面补充了她提议的言论，即按照领导人的定义，尊严种族化的人民，打击殖民化和奴隶制的残余，以消除哥伦比亚的种族主义。因此，根据Cambio杂志的分析，他们的服装是殖民人口传统的一部分。

根据E steban Afr ica的创造者埃斯特万·西尼斯特拉·帕兹（Esteban Sinister ra Paz）的说法，副总统候选人主要喜欢肯特面料，它是由各种颜色的面料制成的，每种面料都有特殊的含义。

根据该杂志的报道，这种面料来自 18世纪的阿桑特帝国，位于西非的多拉达海岸。从一开始，它就一直是与权力联系在一起的布，在革命和非殖民化之后，它被用来作为统治者的正式着装。

根据坎比奥的说法，在《历史公约》副总统候选人的服装中，他们还强调了一种丰富多彩的纺织品印象和各种各样的数字，这些印象和数字也起源于东南亚的殖民地人口，称为蜡染。

印度尼西亚的一种传统面料，由于荷兰的公司而传播到非洲，这些公司拥有该领土的殖民权力，并将其扩展到了世界其他地区，即使建立了当前的主要生产商。

这种手工染色印尼织物的方法自2009年起源于人类非物质文化遗产，尽管它已被多种文化所采用。在传统上，它们伴随着人们的生活，从出生起就带有好运的象征，而在死亡时，它们就被裹在裹尸布中。

工匠用蜡绘制人物，这些人物可以用作文化符号，欧洲花香，中国凤凰或印度，波斯或日本文化的元素；它可以抵抗染料，然后用热水除去，以便能够打印另一种颜色，直到达到所需的数字为止。

正如其设计师Paz告诉W电台的那样，这是弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）所穿的面料类型，目的是通过服装进行交流，重视传统，并精心选择颜色。“色彩起着根本性的作用。例如，当我们想使用武力并让它传递武力时，红色是理想的选择。”

例如，黄色是经常出现的颜色之一，当它想激发希望时就穿了，它是候选人最喜欢的颜色之一，而红色更多地与它想要在演讲或演讲中产生的力量有关。

因此，弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）的着装方式在代表性提案中脱颖而出，主要是传统上被排斥或忽视的人群，例如黑人少数民族，土著人民及其文化。

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