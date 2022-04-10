哥伦比亚移民局估计，在4月16日周末，平均每天有超过23,000人进入该国

哥伦比亚移民局表示，在这个复活节期间，将有超过407,000名国内外旅客穿越全国各地不同国际机场的移民和移民区以及其他移民检查站。

哥伦比亚移民局已下令将全国移民官员的人数增加16％，具体而言，波哥大市埃尔多拉多国际机场的移民控制哨所预计将迁移人数最多，这一增长将是接近 30％。

哥伦比亚移民局局长胡安·弗朗西斯科·埃斯皮诺萨·帕拉西奥斯（Juan Francisco Espinosa Palacios）特别呼吁有转机的国际旅客以及航空公司正确安排航班，同时考虑到他们必须至少提前三个小时到达移民区以避免缺点。

他还强调说：“预计在这个复活节期间，大约有25,000名未成年人将在没有父母一方或双方陪伴的情况下离开该国，其中许多未成年人将离开该国。因此，除了孩子的护照和民事登记处外，手头还必须有未旅行的父母一方颁发的、经过正式认证的出国许可证，如果父亲在国外，则必须在最近的哥伦比亚领事馆直接办理该许可证。”

该实体给出的建议之一是在飞行前填写CheckMig表格，这是一项强制性的旅行要求，可以在哥伦比亚移民局网站或其他移动应用商店中找到。CheckMIG可以在行程开始前72小时和旅行前一小时完成。

以及在执行移民管制程序时持有有效和有效的护照。如果是未成年人，除护照、民事登记副本以及必要时经正式认证或加注的未成年人出境许可证外，还应出示经正式认证或加注的未成年人出境许可证。

他们强调，如果您是12岁以上的哥伦比亚公民，则可以使用Biomig系统，该系统可以在不到20秒的时间内完成移民控制程序，并在波哥大，麦德林，卡塔赫纳和巴兰基亚等城市启用。另外，在出行之前，请记得向要前往的国家/地区的当局、健康要求以及其他现行法规进行验证。

对于那些将要进入该国的人，建议如果您年满18岁，请记住必须出示疫苗接种卡以及完整的疫苗接种时间表。如果您尚未完成该计划或在不到14天前完成该计划，则必须在旅行前72小时出示Covid-19的阴性PCR检测或在飞行前48小时进行的抗原检测阴性。

同时，从哥伦比亚移民局，从Play商店或App Store下载Libertapp应用程序，并且由于其紧急按钮可以实时发送您的位置并向所有国家当局发出警报，因此在旅行时可以使用另一种保护工具。

根据移民研究与统计小组（GEME）的数据，从4月8日星期五开始，一直持续到4月17日的复活节期间，将有超过407,000名本国和外国旅客进出该国，其中超过209,000人将离开该国领土还有将近19.8万张门票。

预计4月8日、9日和10日，从该国出发的人数将达到最高水平，每天平均约有24,000名旅客。面对大量国际旅客涌入该国，哥伦比亚移民局估计，在4月16日周末，平均每天可能有超过23,000人进入该国。

在这个复活节期间，海外哥伦比亚人最喜欢的目的地将是美国，墨西哥，巴拿马，西班牙和厄瓜多尔。对于来自委内瑞拉的旅客，预计将在这个复活节期间来自美国，墨西哥，秘鲁，阿根廷和西班牙的外国人抵达该国。

根据哥伦比亚移民局的数据，旅客流量最多的空中移民管制站是波哥大的埃尔多拉多国际机场，载客量超过234,000人。里奥内格罗的何塞·玛丽亚·科尔多瓦机场，有超过4.2万名旅客。卡塔赫纳的拉斐尔·努涅斯机场载有25,000多名乘客，而阿方索·博尼利亚·阿拉贡机场为卡利市提供服务，旅客超过24,000人。

在土地问题上，位于伊皮亚莱斯的鲁米查卡移民控制站位居榜首，有超过33,000名旅客。其次是库库塔市的移民控制站，有14,000多名旅客，移民控制站有7,000多名旅客。

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