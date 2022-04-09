“盒子” 挑战：Gamma 很惊讶，在这个新的周期里让她的储藏室充满了

随着比赛新周期的到来，团队进行了重组，挑战者发现自己有了丰厚的惊喜，因为现在在这个阶段出现的不同挑战中的每个队长或获胜者都有可能拿起魔方的钥匙，一个他们可以和另一位参赛者一起享受胜利好处的空间。

泰山（Tarzan）是第一个享受魔方的人，他邀请波尔图陪同过夜，吃饭，喝一杯酒，然后带着新的活力回家。

“波尔图，我确实相信你。At：泰山。邀请函是今天，我会在盒子里等你，” 阿尔法队长写信给他的前队友。

当这种情况在新领域发生时，Beta团队仍在谈论比赛前一天经历的重组，其队长Ceta表示，他开始认为Alpha将留给与他开始时相同的成员。

尽管泰山（Tarzan）和波尔图（Porto）度过了愉快的时光，但Alpha团队的队长还是喝了几杯，还敢于向他的前搭档求吻，但是，她对参与者的话感到非常不舒服，宁愿睡在沙发上立方体一楼。

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

队长挑战赛的获胜者说：“我不知道我今天是否不亲吻你就上床睡觉，但我真的很想吻你... 那天晚上我和你一起睡的时候我会亲吻的，但是今天我问你一个吻... 如果你今天不亲我，我就不是泰山。”

后来，在入睡前的片刻，挑衅者宣布了对波尔图的爱，然后她再次拒绝了他，于是他谴责了这种情况，摔倒在地上哀叹，大喊大叫使豪华客舱附近的其他挑衅者有些害怕。

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

“波尔图！我爱你，我想要的只是一个吻... 你总是在玩别人的感情，今天你在和我一起玩，” 泰山争辩说。

在这次测试中，每支球队的一名参赛者克服了几个障碍，直到他们到达一个篮子里拿起一个球，然后他们以相同的分数返回，不得不在球场尽头将球扔进洞中，然后尝试在第一次尝试时得分。如果这不可能，那时在场的队员必须收回球并将其还给投手以尝试再次得分。

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

第一个获得九分的是伽玛队的成员，他们迅速用方块战胜了对手，以防止他们超越对手，从而使食品储藏室再装满一个周期。排在第二位的是Alpha，他不得不在将内脏和土豆带回家或干鱼和木薯之间进行选择，然后选择第二种选择。

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

排在第三位，没有喂食的可能性是Beta团队，他们也为萨米尔拿了句子背心。

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

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