卡米拉·奥索里奥（Camila Osorio）在波哥大举行的 WTA 250 比赛中受伤，为那些去看她的人留在球场上

卡米拉·奥索里奥在波哥大举行的 WTA 250 半决赛中被巴西网球选手劳拉·皮戈西两盘淘汰，部分成绩为 7-5 和 7-6（1）。这位网球运动员在新闻发布会上保证，在整个星期中，她的左腿腿筋都出现了肌肉问题，这使她在比赛中无法完全恢复健康。

在与媒体的对话中，cucuteña证实，在印第安维尔斯期间遭受的伤害未能治愈100％，因此其在 Colsanitas杯中的表现受到了影响。这就是为什么奥索里奥·塞拉诺不得不结束比赛，要求医疗救助并修改发球的原因：

尽管对淘汰赛感到悲伤，但玛丽亚·卡米拉（Maria Camila）感谢那些来到乡村俱乐部中央法院并在比赛当周为她加油的人。此外，他保证，正是因为他们，他才留在球场上并放弃了退休：

她表示，哥伦比亚是女子分支中排名第一的球拍，她将继续努力，以改善自己的身体状况，不辜负世界大型锦标赛。但是，他并没有掩盖在波哥大所经历的情况下保持精神强壮有多复杂：

最后，玛丽亚·卡米拉·奥索里奥（Maria Camila Osorio）证实，她将不会参加4月13日至16日在厄瓜多尔举行的哥伦比亚将参加比利·简·金杯。哥伦比亚队的对手是阿根廷、巴西和危地马拉。咖啡网球选手代表团将在水泥球场上与大陆同行面对面，争取 11月11日举行的附加赛的配额，但尚待确认：

下一届玛丽亚·卡米拉（Maria Camila）比赛将在欧洲举行，但是，她重返法院将取决于未来几天将要进行的考试，以确定受伤程度以及残疾时间。在波哥大举行的 WTA 250 决赛将在排位赛榜上的巴西选手劳拉·皮戈西和德国的塔蒂亚娜·玛丽亚之间进行。

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