波哥大地铁：了解2号线的换乘情况，该线将从72街开始，然后前往苏巴

4月8日，波哥大地铁公司董事会在第71号特别会议上批准了波哥大地铁2号线至Suba和Engativá的路线，该路线将延伸15.8公里，主要是地下。

批准的路线始于加拉加斯大道和Calle 72，在那里它与地铁的一线相连。从那里它沿着第 72 街向西出发，到达卡利城大道，然后向西北行驶，到达未来 ALO 的走廊，到达 AC 145（未来的苏巴横贯大道），最后到达车间院子里。

此外，已确认将在第二条地铁线路沿线建造11个车站，预计将于 2030年开始运营，共有23列火车（每列6辆车），每个方向每小时可调动约45,000名乘客，使地铁网络的使用量增加了近700人1,000名乘客，估计每天有36万次旅行。

同样，军政府宣布，它正在巩固国家和特区共同融资的要求方面取得进展，该项目将使近25万公民受益。

最后，根据波哥大地铁公司的经理列奥尼达斯·纳尔瓦埃斯（Leonidas Narváez）的说法，第二条地铁线路也将对Chapinero和Barrios Unidos镇产生积极影响，此外，预计在建设阶段，它将创造5,000多个直接就业机会。

上周五，即4月1日，波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）宣布，如果一切按预期进行，将在短短三个多月内确保首都地铁第二线的资源。

总统@@ 在签署Accesos Norte 2大型项目的合同和西部纵向高速公路（ALO）Sur的开幕式上说：“7月，我们将签署波哥大地铁第二条线的共同融资协议。”

他还强调了行政部门在推进首都和国家所要求的举措方面的作用。洛佩斯市长说：“伊万·杜克总统的国家政府是哥伦比亚和波哥大历史上对基础设施和可持续交通进行最大投资的政府。”

3月23日，Empresa Metro de Bogotá和Enel凭借持续的工作和100多人的团队，完成了地铁一线高压预先网络转移（TAR）五个路口的工作，其目标是清理走廊，促进其工作并确保合规以及电力线和新交通系统之间的距离。

高压网络的转移包括建造新结构、安装高层电线杆和塔楼、在五个已完工的过境点（还有一个在建的过境点）以及一个地铁将通过的变电站铺设网络和输电线路。

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