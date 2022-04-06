自制技巧来消灭房子里的苍蝇

当你吃午饭或烹饪自己喜欢的食物时 ，你可能在苍蝇身上度过了一段不愉快的时刻。这些快速而令人不快的小型飞行昆虫往往比看起来更有害，因为它们会通过携带疾病来影响我们的健康。除了它们的存在之外，它们发出的声音（我们的耳朵可以察觉）变得烦人，我们尽一切努力使它们消失。

为了不必依赖总是使我们免于麻烦的流行苍蝇拍，我们可以诉诸一些易于在家中执行的自制技巧来结束它的存在。重要的是要记住，这种物种是在元素根据气味吸引它们时出现的，这就是它们位于水果，锅，平底锅和我们放置废物的垃圾桶中的方式。

我们有几种选择可以从自然方法，化学品甚至电气设备中消除它们。仔细检查其中的每一个，然后选择最适合您在家中的需求。

你知道吗...根据泛美卫生组织的数据，家蝇传播的疾病包括伤寒、副伤寒、霍乱、细菌性痢疾、儿童腹泻、阿米巴痢疾、贾第虫病、氧尿病、蛔虫病、三尿病和绦虫病。

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

TRUCOS CASEROS PARA 消除 MOSCAS

1.装满水的袋子。这是多年来一直存在的技巧之一。请注意，其有效性在于要使用的包装必须透明。应该放置它们的地方是在天花板、门框、柱子或其他表面上。使用一些绳子或松紧带。请注意，没有科学证据证明其有效性，但据信水中反射的光会产生直接攻击苍蝇眼睛的视觉效果。有些人认为，如果我们在里面放一些硬币，效果会更好。

2。让我们做一些陷阱。此版本用于开放空间，因为它会散发出不愉快的气味。为此，我们需要在壶嘴所在顶部的塑料瓶上打小孔。我们要添加的液体由水，醋和糖的混合物组成。尽量不要让液体到达缝隙，以免液体溢出。

3.让我们来建造一个纸捕蝇器。让我们使用随面包一起交付给我们的袋子，即浅棕色的袋子。我们要把它们切成条状。我们可以将它们松开或用线将它们绑在一起。下一步是用半杯水，另一杯糖制成混合物，然后加入3汤匙蜂蜜。当它变粘时，我们将用它来绘制我们所做的切口，把它们挂起来，看看它们如何粘住只是时间问题。

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4.对于这个选项，我们将需要几个柠檬。我们将把它们切成两半，然后在每片中放一些丁香。我们将把它放在小盘子上，把它们放在房子里出现烦人的苍蝇的地方。

5。让我们做一个自制的驱蚊剂。我们需要一瓶白醋、一个装有喷嘴和水的容器。让我们为每个元素添加一杯，然后将它们很好地混合。尽管并非在所有情况下都发生这种情况，但我们会在门和表面上桃红色，因为这些区域不是很轻，因为它们可以染色或变成淡黄色。

6。帮自己做装饰。如今，植物已成为装饰生活空间的时尚元素。其中一些有助于我们抵御苍蝇，例如月桂树，薄荷，薰衣草，迷迭香，罗勒，艾草。

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