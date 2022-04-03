“我们不是生活在独裁统治下吗？”: 安东尼奥·阿托利尼将放映宣传撤销授权的纪录片

4月3日（星期日）将举行第64届格莱美奖，这是音乐界最受期待的奖项；但是，墨西哥的议程将有一个特别的演讲，因为在Capital 21（墨西哥中部时间）晚上8点（墨西哥中部时间），纪录片 “撤销，谁是民主的声音？”。

视听材料是由专家制作的，旨在介绍随着安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）上台的墨西哥民主 “进展顺利”。

安东尼@@ 奥·阿托利尼，伊丽莎·戈丁内斯和维奥莱塔·巴斯克斯是这种材料的主要推动者，该材料增强了撤销授权在该国公共生活中的作用。在这方面，发言者表示，他们不仅会立即审查这一咨询活动，而且还将更深刻地关注墨西哥的民主现象。

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

根据这一假设，他们指出，他们甚至咨询了反洗钱司政府的批评者，他们目前在制度革命党（PRI）和国家行动党（P A N）中都很活跃。因此，纪录片中将出现副圣地亚哥·克里尔，参议员达米安·泽佩达或PRI艺术家塞萨尔·卡马乔·基罗兹等声音。

阿托利尼·穆拉（Attolini Murra）指出，有可能通过墨西哥机构精心策划的协商机制罢免总统，可以提高民主水平。它还批评了所谓的政治反对派（PRI、PAN、PRD 和 MC）采取的战略。

关于对反对派的批评，阿托利尼指出，这些批评是高度可预测的，这是因为他认为 “一个被撞倒的人比他的政治计划召集更多的人上街”，因此，“他的策略是不参与以免输”。

根据这种逻辑，他强调了口号中的讽刺意味：“捍卫民主意味着不参与民主进程”，这是作为非第四季度政治议程推动者的战略而提出的。他向 SDP Noticias宣布：“如果他们投票选出该国登记册的20、30或40％，那么显然，其他没有参加的人会'听取他们的意见'，'他们没有陷入洛佩斯的陷阱。”

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

关于这一立场，许多反对派激进分子都说，撤销授权是洛佩斯·奥夫拉多尔批准其受欢迎程度的政治策略；但是，PAN参议员达米安·泽佩达表示他应该参加。

3月7日，国家行动组织的立法者解决了据称公民就撤销授权提出的疑问。在这方面，他说，他认为，国家选举研究所（INE）将于4月10日开展的动态对墨西哥公民来说是一项积极的民主活动。

从这个角度来看，这位panista表示，他坚信所谓的4T的联邦政府是一个糟糕的政府，如果有机会通过参与性和法律活动罢免，那就这样吧，“这就是为什么我喜欢授权撤销，因为我是民主党人”。

他澄清的疑问之一是，撤销是否有可能再次当选墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador），这一点遭到了断然否认，并解释了阻止这种情况的法律框架，以及这种谬论如何无法解决与之接近的任何情况，也无法解决与之相近的任何情况。委内瑞拉，因为这些过程不相关。

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