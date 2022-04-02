“你不会加载它们”：Cuauhtémoc Blanco 对 Tri 在卡塔尔的竞争对手发表了自己的看法

TORREÓN, COAHUILA, 17MARZO2010.- El delantero Miguel Sabah busca el balón en el partido en que la Selección Mexicana venció 2-1 a su similar de Corea del Norte, en partido de preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM

墨西哥的命运被定义为面对 2022年卡塔尔世界杯的第一轮比赛。抽签结束后，国家队获悉，他们的小组对手将是阿根廷、沙特阿拉伯和波兰。欧洲和南美球队看起来是最难击败的对手。但是，库奥特莫克·布兰科认为，如果杰拉尔多·马蒂诺的球员表现出个性，他们俩都不难被击败。

在与福克斯体育小组成员的谈话中，阿尔贝托·拉蒂向莫雷洛斯州州长询问墨西哥面对莱昂内尔·梅西和罗伯特·莱万多夫斯基这样理想化的竞争对手有多困难。从这个意义上讲，美国老鹰队的前坎特兰人以一种奇特的姿态保证，墨西哥人可以面对 “无论谁，好吧，真是个地狱。你不会带着它们的。”

为了争论自己的立场，布兰科回忆起他在曼努埃尔·拉普恩特（Manuel Lapuente）的技术指导下在墨西哥国家队的时间。他回忆起的经历与他在1999年巴拉圭对阵巴西的美洲杯比赛相对应，当时他不得不与著名的皇家马德里后卫罗伯托·卡洛斯进行激烈的战斗。

México fue asignado al Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022 junto con Argentina, Arabia Saudita y Polonia (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

“我记得曼努埃尔·拉普恩特在美洲杯上告诉我的时候：'嘿，轮到你进球了，单挑罗伯托·卡洛斯。“我记得我在玩得很右边，我对他说 '祈祷他停在哪里'。他没对我做任何事情。我标记了它，我们来回走动。甚至拉普恩特也向我表示祝贺，我说 '是的，你必须参加比赛。这将是罗伯托·卡洛斯（Roberto Carlos）和你想要的任何东西，但我也有个性。我是 Cuauhtémoc Blanco，” 他回忆说。

考虑到这位前球员，由杰拉尔多·马蒂诺（Gerardo Martino）执导的球队是最有才华和最有竞争力的球队之一，因此他承认 “看到国家队的表现让我很伤心”。同样，他向有些球员保证，有些球员的足球时刻不是最好的，为了超越期待已久的第五场比赛，他们必须拥有更大的领导能力和个性。

墨西哥在 C组中获得第三名。第一步是阿根廷在获得头号种子后获得的。多哈的平局确定，沙特阿拉伯是该小组中的第二个。与此同时，波兰在看到自己的命运时占据了C4的位置。

México buscará vencer a Argentina como cuando en 2018 superó a Alemania, la mejor selección del mundo en aquel momento (Foto: Christian Hartmann/REUTERS)

Tricolor最困难的竞争对手将是老著名的阿根廷。albicelestes是 2020年美洲杯的冠军，在世界杯预选赛中，他们保持第二名，因为他们只被巴西击败。此外，他们还拥有一支竞争激烈的阵容，其中包括莱昂内尔·梅西，尼古拉斯·塔利亚菲科，尼古拉斯·奥塔门迪，安赫尔·迪·玛丽亚，吉多·罗德里格斯等球员，还有更多正在寻找第三颗星的球员。

波兰是等级制度中将面对三色集团的第二个竞争对手。就他们而言，他们在欧洲预选赛中在小组赛中排名第二，但在复活赛中击败瑞典之后，他们赢得了传球。国际足联在世界上最好的球队中排名第14 位，尽管他们从未赢得过冠军。

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

最后，墨西哥的第三个竞争对手将是沙特阿拉伯。在世界杯预选赛中，亚洲大陆的代表在小组赛中排名第一，超过了日本和澳大利亚等球队。根据国际足联的数据，他们是世界上最好的第49名，也没有举起奖杯。

墨西哥必须至少在其小组中排名第二，才能超越16轮。在这种情况下，他将面对由法国，丹麦，突尼斯组成的D区的两位领导人中的任何一位，以及阿拉伯联合酋长国，澳大利亚或秘鲁的获胜者。

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