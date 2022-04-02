野火季节：它们是如何分类的，什么是最具破坏性的类型

根据国家林业委员会的数据，最近几周，墨西哥发生了一些大森林大火，最近一次是在塔毛利帕斯州的El Cielo国家保护区，尽管消防队设法将其控制了65％，但直到那个星期五，该保护区已经消耗了815公顷的土地(康纳福尔)。

该国发生的高温（某些地区高达45摄氏度）以及该国最近几个月的降雨量急剧下降，这有利于这些生态灾难的出现，其中99％的情况被认为是由人类活动引起的。

3月发生的其他重大伤亡是哈利斯科州的春季森林和莫雷洛斯的Tepozteco山的伤亡，这些山已经得到控制，但是在新莱昂州的圣地亚哥山脉，自3月14日以来，火势蔓延，直到4月初，火灾已影响了近两人千公顷的森林。

关于后一种情况，该实体的民防总监埃里克·卡瓦索斯（Erik Cavazos）表示，这是一场 “生态之火”，因为其中绝大多数是 “肤浅的”。

Incendio en la Sierra de Santiago en Nuevo León, donde el fuego consumió principalmente material combustible en el suelo (FOTO: Agencias)

地面火灾：在其中，火焰水平扩散到陆地表面，高度可达一米半。它们会影响活的和死的燃料，例如草原，树叶，树枝，树枝，灌木或自然再生或种植的小树，树干，腐殖质等。它也被称为生态火。

地下火灾：当地表燃烧扩散到地下时，就会发生地下火灾。在这种情况下，积聚的有机物和根被烧毁，甚至可以到达岩石露头。这些通常不会产生火焰，也不会散发很少的烟雾。

(Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR)

杯子或空气火灾：它们被认为是最具破坏性，最危险且难以控制的，因为火会消耗所有植被。它们也是从表面上开始的，但是在这种情况下，火焰首先向地面以上推进，然后通过垂直连续性传播，也就是说，它们向上爬上植被，作为通往树梢的梯子上的燃料。

Las especies animales son las más afectadas al perder su hábitat y la posibilidad de conseguir alimento. (Foto: CONANP)

森林火灾随时可能发生；但是，在墨西哥，发生率最高的两个季节，因此有必要警惕我们在危险地区的活动，因为森林没有自燃性，并且需要外部来源才能发生火灾，Conafor解释说。

第一个季节从1月开始，一直持续到6月，对应于该国的中部，北部，东北，南部和东南部地区。第二个从5月持续到9月，记录在该国西北部。

两者都恰逢该国领土上最严重的干旱季节，这触发了2022年的警告，因为已经感受到了拉尼娜天气现象的影响，降雨量大大减少，干旱的破坏加剧。

由于该国主要水库的蓄水量低，这种严重干旱的风险使当局感到担忧，但这也构成了森林火灾的潜在危险。出于后一个原因，旅团必须做好准备，立即采取行动，及时采取遏制措施，防止索赔超过表面损害的程度。

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