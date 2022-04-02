在佩里托莫雷诺冰川中发现的昆虫是什么以及科学的未知数

巴塔哥尼亚之龙的大小不超过两厘米，在阿根廷南部和智利冰川的冰层上诞生，发育，繁殖和死亡。这就是 1952 年发现的 Andiperla，它的幼虫生活在冰上的小水槽和溪流中，而成年人在冰冷的表面上漫游寻找伴侣和食物。

2019年，他们发现在佩里托·莫雷诺冰川上，有一种物种具有不同的外观，在将其与原始藏品进行比较后， 他们确认这是一种新物种，他们称之为 Andiperla morenensis， 暗示了它存在的事实在佩里托莫雷诺冰川上。而且，去年 2 月，一支探险队前往乌普萨拉冰川寻找昆虫。

“由于乌普萨拉损失了大量的冰，我们不得不走很多公里。我们发现了安迪佩拉·威林基的几个种群，我们还可以记录它们的移动情况并描述它们的栖息地，以便开始与近年来在佩里托·莫雷诺冰川上获得的数据进行比较，” 区域局植物学专家丹尼尔·泰斯托尼，向研究小组成员国家公园管理局的 Infobae Daniel Testoni 南巴塔哥尼亚解释说。

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“它对低温的适应无疑是最引人注目的事情。 人们认为他是通过血液中含有防冻液来实现这一目标的；但是，直到现在还无法证实 这一点。专家补充说，甚至证实，Andiperla的生存温度耐受范围必须超过 0°C，最高可达10°C，低于和高于这些极端值，个人会死亡。”

雌性将卵产在冰原上方不同深度的水槽或融化池中，幼虫就会出现在那里。对幼虫阶段知之甚少，但可能要过几年，蜕皮甚至达到近两厘米的大小。幼虫完全是水生的，通过鳃呼吸并从溶解在水中的氧气中获取空气。 没有翅膀的成年人从大气中呼吸氧气，然后在冰川表面徘徊，寻找伴侣和食物。

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人们对他们的饮食知之甚少，但是 人们看到他们吃的是积聚在水池中的有机残留物，例如叶子和地衣以及其他在冰川上空飞行时意外掉落的昆虫。 “在离森林太近的佩里托·莫雷诺（Perito Moreno）中，有林加斯（lengas）的痕迹，樱桃离冰很近。在乌普萨拉，由于气候危机导致冰川大幅缩水，森林已被进一步清除。实际上，我们还在研究冰融化如何影响该物种，” 泰斯托尼说。

安迪珀拉的两种物种在形态上有所不同，主要是在雄性的生殖器上，这是这些昆虫用来繁殖的东西以及它们的基因差异。

“目前，正在进行遗传研究，以了解进化过程是什么样的，这使该物种能够在不调节体温的情况下在冰上永久生存，以及其生理学如何适应这种极端的功能温度，” 专家补充说。

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但是，关于其生态系统重要性知之甚少，但科学家指出，围绕该物种的研究可以为我们提供新的线索。泰斯托尼@@ 说：“没有证据表明 andiperla 对它所组成的家庭的相同模式有反应，即无法飞行的 plecopter，这些模式对污染不耐受；尽管幸运的是，冰川仍然在没有污染的情况下维持其生态系统。”

在这个新阶段，计划继续通过洛斯格拉西亚雷斯国家公园以北的冰原寻找该物种。

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安迪佩拉·威林基（Andiperla Willinki）和安迪佩拉·莫雷南西斯（Andiperla morenensis）都是根据洛斯格拉西亚雷斯国家公园（Los Glaciares National Park）内的受保护人群发现和描述的，洛斯格拉西亚雷斯国家公园是该国访问量最大的本地和国际旅游景点之一，但它也具有独特的丰富性和多样性的生活，就像情况一样这个物种。

由罗兰多·里维拉·波马尔博士（UNNOBA 遗传学专家）、罗纳德·库恩莱因（奥地利分子生物科学研究所能量代谢专家）、巴勃罗·佩萨克（CIEMEP-UNPSJB 分类学家）组成的多学科团队正在从各个方面对安迪佩拉进行研究

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