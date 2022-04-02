安排本周末在波哥大天文馆观看 Queen 的数字节目

如果您正在寻找本周末的计划并且是摇滚迷，那么此活动非常适合您：支持Radioacktiva的波哥大天文馆将向标志性的英国乐队Queen致敬，并推出新作品 “在太空舱中，女王秀”。

据Distituto Distrital de las Artes（Idartes）报道，该活动不仅将以专为本次演出制作的全穹顶 4K 数字投影为特色，而且还将伴随现场音乐表演，由乐队Llena tu Cabeza de Rock主持。

该节目将持续约45分钟，将为与会者带来女王的热门歌曲，以及英国乐队为1980年电影《Flash Gordon》创作的配乐中一些最具代表性的歌曲。

那些有兴趣参加波哥大天文馆新作品的人可以在4 月2日星期六以及4月8日下周五和4月9日星期六参加。第一场演出将在下午 6:30 举行，第二场将在晚上 8:30 举行。

每张门票的价格为40,000美元，可以直接在波哥大天文馆的售票处或通过您的选票页面购买：https://tuboleta.com/eventos/preview/5445961101。

Imagen de archivo. El Planetario de Bogotá ofrecerá durante este mes de abril de 2022 una amplia programación de shows láser. Foto: Idartes-Planetario de Bogotá

向女王致敬的放映将不是波哥大天文馆在四月份举行的唯一放映。根据文化和科学中心的说法，在本月中，他们将提供另外五个激光投影，其中包括Metallica或Coldplay等标志性乐队的歌曲。

傻朋克

法国二人组的激光表演重返天文馆舞台，并以声音和视觉呈现了舞蹈和电子类型代表的主要热门歌曲。

该活动将于 4月的每个星期四下午 6:00 举行。有兴趣参加的人可以在天文馆票房或通过 Tu Boleta 网站购买门票：https://tuboleta.com/eventos/preview/195717466911。

酷玩乐队

将于9月17日在哥伦比亚演出的英国流行摇滚乐队和另类摇滚乐队也将在激光中占有一席之地天文馆的投影。该节目将于 4月的每个星期日下午 6:00 向公众开放。

门票将在 Tu Balleta 网站 https://tuboleta.com/eventos/preview/975859320301 或直接在天文馆售票处发售。

音乐幻想

该节目将于 4月的每个星期六，星期日和公众假期下午 1:00 放映，与会者将能够欣赏激光表演，其中包括《狮子王》、《玩具总动员》和《冰雪奇缘》电影中的歌曲。

门票可以在天文馆售票处购买，也可以在你的选票页面上购买：https://tuboleta.com/eventos/preview/350719712154。

摇滚传奇

在这种激光投影中，摇滚乐迷将能够收听代表该类型的乐队的一些热门歌曲，例如 AC/DC，Aerosmith，Journey，Kis s等。

该活动定于 4月16日和23日星期六下午 6:00 和晚上 7:30 以及4月30日星期六下午 6:00 和晚上 8:00 举行。

金属乐队

标志性的美国乐队的激光表演将负责本月的闭幕。4月15日和29日星期五下午 6:00 和晚上 7:30，该小组的一些成功将使与会者感到高兴。

门票可以直接在波哥大天文馆的售票处购买，也可以在 “你的选票” 页面上购买：https://tuboleta.com/eventos/preview/114728814967。





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