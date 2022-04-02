我不提倡撤销授权，我只与市民互动：克劳迪娅·辛鲍姆

墨西哥城（CDMX）的政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）再次谈到总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）的授权协商被撤销，尽管她说，她并没有提倡民主行使。

首都总统在新闻发布会上指出，通过她的社交网络发布的出版物寻求与公民的互动，而不是在4月10日促进磋商。

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

在米格尔·伊达尔戈（Miguel Hidalgo）市长办公室的水柜安装结束时，地方行政长官宣布她正在与国家选举研究所（INE）合作，保护和转移选票中的包裹，因为所有支持都将 “像其他任何方式一样提供”选举”。

在他的参与中，Sheinbaum Pardo谴责有一场反对撤销授权和总统洛佩斯·奥夫拉多尔的黑人运动。

他说：“这是公民参与的一种练习，黑人运动无助于民主，相反，它损害了民主，我们想要的是让人们知道这项演习并让人们参与，因此从历史上看，这意味着撤销总统的授权。”

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

关于联邦总统推动的选举改革，CDMX政府首脑表示赞成, 辩称一些参赞的选举选举 “不公正”.

而且，在共和国参议院通过了带有法令草案的意见之后，官员们可以推动关于撤销授权的咨询，mandaria capitalina一直活跃在其社交网络上，邀请用户参加演习以及新闻发布会。

La mandataria capitalina se ha mantenido activa en sus redes sociales (Foto: Twitter)

宣布批准该法令后不久，Sheinbaum Pardo在他的社交网络上写道：“现在我们可以谈谈我们禁止的内容。参加4月10日的参与式民主演习。”

3月19日，在参观新修复的墨西哥-特诺奇蒂特兰路期间，当地行政长官再次呼吁市民参加撤销咨询。

他在活动结束时说：“别忘了今年 4 月 10 日我们将与民主约会。”

他补充说，参加他称之为 “历史性” 活动的民主协商是为了行使自己的权利。

3月26日，他通过官方社交网络说：“今年4月10日有历史约会。我们将首次能够决定墨西哥总统是否继续任期。想象一下这个练习以前是否存在过。有些人不想参加。这是他的决定。大多数人想要参与式民主。”

继续阅读：