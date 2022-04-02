菲托·派斯（Fito Paez）回来了，在波哥大和麦德林举行的音乐会上为哥伦比亚人着迷

原定于2020年举行的活动以及随着大流行的到来而推迟到这些活动最终到达哥伦比亚，在麦德林，La Macarena活动中心和波哥大的Movistar竞技场举行，最后阿根廷歌手的粉丝们能够再次聆听他的偶像音乐剧中的歌曲。

3月13日，菲托·派斯（Fito Paez）在推迟演讲后于59岁时抵达了永恒之春之城。但是，这位艺术家并没有静止不动，在分娩期间，他致力于创作新歌，以展示他的两张新专辑《狂野岁月》和《Futurología Arlt》。

“我是一个董事会成员，我的经济不仅依赖音乐会，而且我已经上瘾了，如果不在舞台上演出，我就无法生存，因为这让我很高兴，而且是完全剥夺财产的地方，即使你组织起来并且有很多经验，总是会发生不寻常的事情他在接受科尔普伦萨（Colprensa）采访时说，随着该国经济复苏的一部分，舞台开放，他再次开始巡回演出。

好吧，阿根廷罗萨里奥（Rosario）的本地人在麦德林和波哥大的演出中与他的追随者分享了大约21首歌曲。在第一个城市，公众从晚上8点开始就准备好了，在演出开始前几分钟，观众大喊它的名字，这样它就会以诸如 “Giros”，“青年时代的梦想的音乐”，“血液的本质”，“对我有益的东西” 等歌曲来降低。

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总的来说，在大约100分钟的时间里，这位阿根廷艺术家为他的音乐会的参加者感到高兴，他们可以用西班牙语卸下Rock的所有愤怒，这些愤怒在La Macarena娱乐中心的每个角落隆隆响。

Fito Paez y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá con lleno total, los asistentes quedaron encantados con el show. Foto: Cortesía.

数字媒体El Colombiano提到，那天晚上以他最著名的歌曲之一（例如他出版的 “Mariposa tecknicolor”）结束了歌曲并大喊大叫，直到他无法大喊 “olé，olé，olé，fito，fito” 时才大喊大叫。值得一提的是，阿根廷人还演唱了无伴奏合唱歌曲 “And give to my heart”，还带领乐团在夜晚的不同时间陪同他。

已经在波哥大，'11和6'的表演者以特别成员的表演使首都感到惊讶。是卡洛斯·维夫斯（Carlos Vives），他与他一起演唱了歌曲 “Cable a tierra”，这是他曲目中最受期待的歌曲之一，也是他的专辑 “Giros” 的一部分。

Fito Paez y Carlos Vives interpretando la canción 'Cable a tierra' durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Cortesía.

菲托·派@@ 斯说：“由于许多因素，卡洛斯在拉丁美洲文化中非常重要，这是最安静的因素之一，使我们认为在无法或不应该传播这种材料的时候没有传播它，所以谢谢卡洛斯，这在很大程度上要归功于你，” Fito Paez说在他的演讲中。

在卡洛斯·维夫斯（Carlos Vives）演唱这首歌的过程中，艺术家们毫不犹豫地融入了拥抱，这在艺术上展示了两国之间存在的联盟，以及同样的感觉如何在音乐中将我们团结在一起。

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