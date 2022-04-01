巴兰基亚动物园被公认为科学中心

科学，技术和创新部（MinCienciaS）认可巴兰基亚动物园（ZooBAQ）为科学中心，这将使该实体能够获得资源以加强其机构。这一称号将使ZooBAQ成为加勒比地区科学、技术和创新的推动力。

应该指出的是，巴兰基亚动物园是巩固大西洋首都作为生物多样性城市的关键。该实体领导环境教育、公民科学和认可生物多样性为城市和公民提供的服务的倡议。

值得注意的是，不到一年前，巴兰基亚动物园获得了拉丁美洲动物园和水族馆协会（ALPZA）的国际认可，该组织汇集了拉丁美洲以促进动物福利和环境而闻名的最负盛名的动物学机构教育。

ZooBAQ在一份新闻界说：“尽管是面临巨大财务挑战和未来不确定性的一年，但巴兰基亚动物园并没有放松警惕，并继续努力提高其标准，以获得拉丁美洲动物园和水族馆协会Alpza授予的认证。”释放。

该机构于2020年3月开始了认证程序，当时由于covid-19大流行而陷入危机，这迫使该地方关闭并影响了财务状况，以至于动物园的指示不知道如何喂养动物。在开展捐赠活动并得到来自世界各地以及公共和私人实体的人们的帮助之后，ZooBAQ得以巩固自己作为照顾物种福利的机构的地位。

ALPZA认证委员会考虑了六个变量来提供认证：安全、动物福利、保护、可持续发展、研究和教育。最后一点是ZooBAQ的强项之一，因为该机构不断举办针对儿童，年轻人，成年人甚至记者的讲座和研讨会，以便每个人都意识到对环境的关怀。

“这种卓越的印章是合作者团队高质量工作的结果，也是这个教育和环境领域盟友不断支持的结果，该领域已有近七十年的历史，并获得了广泛的国内和国际认可。巴兰基亚的公民科学始于动物园，我们希望通过我们的教育、研究和保护项目，继续将其带入加勒比地区的社区。” 巴兰基亚植物与动物学基金会执行董事法拉·阿贾米·佩拉尔塔说。

通过认证 Zoobaq，ALPZA 为其提供了某些好处，例如管理捐款和合同的技术支持，提高了获得补助的资格，并为协会的成员机构提供了分享保护经验的空间。该认证的有效期为五年，在此之后，ZooBAQ将不得不再次进行该过程。

动物园的指令回顾说，为了保持其高标准并保持生物多样性的基准，人口的帮助是必要的。这种支持可以通过自愿捐款以及当然还有当地人和游客的访问来发挥效力。

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