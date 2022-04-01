Chistian Cueva 的 Al Fateh 经理：“他在上一场与国家队的比赛中所做的一切令人难以置信”

克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）展示的水平在秘鲁国家队中非常出色他是用运球处理双色撞击弦甚至还传球的人，上周二也不例外，因为他提供了助攻詹卢卡·拉帕杜拉在对阵巴拉圭的比赛中打进了第一个进球，这导致了bicolor 以 2-0 获胜，并与澳大利亚或阿拉伯联合酋长国的冠军进行 Repechage，争夺 2022 年卡塔尔世界杯的一席之地。

之后，克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）在加入来自 First 的团队 Al Fateh 之前一直在享受短暂的假期司。出于这个原因，Infobae 再次打电话给沙特俱乐部董事会成员哈桑·阿尔贾伯，向他询问球员的重要时刻。他告诉 Infobae：“克里斯蒂安必须在 4 月 8 日或 9 日抵达沙特阿拉伯，因为沙特联赛将于 4 月停止。”

Al Fateh 经理向克里斯蒂安·库埃瓦的才华投降

去沙特阿拉伯肯定会在各个方面都偏爱克里斯蒂安·库埃瓦，因为这有利于他的连续性，改善体力劳动（他聘请了私人教练）并成为射手。每当阿拉丁用运球、进球和进球传球打破双色时，这就是 “阿拉丁”。在2018年俄罗斯世界杯秘鲁国家队首映式上，他对丹麦的点球失败后，批评已经一去不复返了。正是当库埃瓦与阿尔-法塔赫签约时，那些认为自己在足球方面很聪明的人向天堂大喊大叫，因为无知而贬低了联赛，而无知更关心的是拥有高薪以通过非常紧张的工作来增强球员的能力，从而成为亚洲大陆的顶级联赛之一。

因此，在克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）出色地传给詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）让秘鲁国家队前锋对阵巴拉圭的第一个进球之后，他不仅在秘鲁，而且在沙特阿拉伯都受到了鼓掌。这就是 Al-Fateh 董事会成员哈桑·阿尔贾比尔告诉我们的。

哈桑·阿尔贾伯独家告诉 Infobae：“他在上一场与国家队的比赛中在世界杯资格赛的一场非常重要的比赛中所做的一切令人难以置信，他助攻了第一个进球，并为自己的工作和运球创造了第二个进球。”

当被咨询时，克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）出色足球时刻的原因是什么？Al Fateh的导演Aljaber说：“这是因为他的专注，对足球的热爱和对获胜的态度，” 他补充说。

Al Fateh的负责人说：“当然，这来自他的纪律和许多训练，包括俱乐部，国家队（秘鲁）的体育教练以及他与私人教练的个人训练。”

最后，Al-Fateh董事会成员Hassan Aljaber透露，他为观看他的学生克里斯蒂安·库埃瓦对阵巴拉圭的精彩比赛做出了牺牲，“这在秘鲁真是太不可思议了，自从比赛在沙特阿拉伯时间凌晨4点左右结束以来，我开心地享受了睡眠，” 他说。

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