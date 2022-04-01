大约 300 名叙利亚士兵抵达俄罗斯接受训练，然后被派往入侵乌克兰

据《纽约时报》报道，一名不愿透露姓名的招募人员解释说，叙利亚军队的一支约有300名士兵的军事单位本周四从叙利亚抵达俄罗斯接受军事训练，然后被派往乌克兰。

根据该消息来源，俄罗斯人希望招募16,000名具有特定年龄和体重条件的叙利亚人参加乌克兰战争，这些人年龄在20至45岁之间，体重为50至90公斤，优先考虑有战斗经验的人。

此外，他们每月将获得1,000至2,000美元的薪水，如果他们在前线死亡，他们将得到承诺，他们的家人将获得2,800美元，外加一年每月600美元。

已经在俄罗斯的300名士兵代表叙利亚陆军第25师，即老虎部队，他们认为自己是精英，将与俄罗斯军队密切合作对乌克兰的进攻。

《纽约时报》报纸的消息人士指出，克里姆林宫希望增加叙利亚陆军第25师的大约16,000名官员，即老虎部队，他们认为自己是精英

近年来，由于战争，叙利亚已成为雇佣军的输出国。他们被送往利比亚、阿塞拜疆、中非共和国的热点地区，现在被送往乌克兰。

部队调动

乌克兰武装部队总参谋部今天上午发布的一份报告显示，迄今为止，俄罗斯军队已经放弃了对基辅的占领，现在正集中精力袭击亚速海的马里乌波尔港。

“在人员和装备方面遭受重大损失的敌人未能封锁和占领基辅市。占领者被迫暂时放弃这项任务，” 在俄罗斯入侵乌克兰的第三十六天结束时发表的乌克兰军队部分说。

声明说，俄罗斯军队 “专注于继续袭击马里乌波尔市”，声明指出，莫斯科正在使用从格鲁吉亚自封的独立共和国之一阿布哈兹调来的部队，俄罗斯承认其独立。

“第36海军陆战队旅的部队以及乌克兰国防军其他组成部分的部队” 正在捍卫这座城市。

周五，红十字国际委员会（红十字国际委员会）将努力向马里乌波尔提供紧急援助和药品，并参与疏散被困在被围困城市的平民。据乌克兰称，那里约有16万人没有水、电或药品。

乌克兰方面进一步表示，俄罗斯 “继续以牺牲东部军区的单位为代价来加强部队。它正试图在临时占领的顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松省等省内组建占领政府。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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