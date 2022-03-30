新加坡处决了两年来第一名被判处死刑的囚犯

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

新加坡周三在这个繁荣的城市国家处决了一名被判犯有贩毒罪的囚犯，这是两年来首次执行死刑，奥内格斯警告说，死囚牢房几乎满员可能会加快绞刑的速度。

人权律师拉维@@ ·姆拉维和非政府组织转型正义集体协调员克尔斯滕·韩证实，68岁的新加坡人阿卜杜勒·卡哈尔·本·奥斯曼于当地时间6点（格林威治标准时间周二 22:00）在樟宜监狱被处决。

前一天@@ 在樟宜监狱门口为囚犯举行的守夜活动的 Efe Han 告诉说：“其他囚犯的家属正在谈论葬礼即将举行。”

卡哈尔的处决尚未得到当局的确认，当局以不透明的方式处理这些问题，通常只透露年度绞刑清单，这是新加坡使用的方法，而活动人士则表示，这是过去两年来第一次城邦处决。

2015年，卡哈尔因两项贩毒罪被判处死刑，共计66.77克二吗啡（海洛因）。一周前，他的兄弟穆塔利布收到了新加坡监狱管理局的一封信，宣布死刑定于3月30日执行。

穆塔利布在周二与变革正义集体的对话中说：“他不想因为如此愚蠢的事情而死（...），” oenegé 在她的 Instagram 帐户上发布了这篇文章。

“明天我会收集他的尸体然后埋葬他，这样他的美好生活就会开始（...）惩罚别人没关系，但要杀死他们。杀了他们，不，” 那人感叹道。

反对处决阿卜杜勒·卡哈尔·本·奥斯曼的旗帜

卡哈尔出生于一个经济困难的家庭，由于毒品问题，他一生的大部分时间都在监狱里度过，在 2005 年服完第一刑后，他特别在兄弟的帮助下努力康复，兄弟对当局缺乏计划和指导感到遗憾。

根据汉族和半专制岛屿上的其他活动分子的说法，卡哈尔的案例表明，所谓的对资源最少的人口存在偏见，他们说，死囚牢房中的大多数囚犯都存在这种情况，那里对贩毒的定罪比比皆是。

变革性集体正义组织和该地区的其他非政府组织警告说，死囚牢房的容量可能几乎已满，因此他们认为可以加快处决速度。

根据医学诊断，几名囚犯已经用尽了最新的补救措施，包括马来西亚的Nagaenthran Dharmalingam，此前法院昨天驳回了基于他的智力残疾的上诉，这引起了联合国和欧盟等机构的批评。

新加坡拥有世界上最严厉的贩毒法之一，规定对贩运的15克海洛因判处死刑，而反对死刑的组织则谴责其在遏制消费和鼓励康复方面徒劳无益。

（来自 EFE 的信息）

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